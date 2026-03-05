北市婦女節國際論壇 林奕華：深偽技術與網路騷擾成新興性別暴力

社會局長姚淑文特別感謝台中地方檢察署檢察官陳祥薇接受邀請，讓民眾更能了解數位時代下，婦女和兒童的實務處境與司法挑戰。（台北市社會局提供）

台北市政府今（5）日舉辦「Her City Our Taipei她的友善城市在台北」國際論壇，響應聯合國第70屆婦女地位委員會（CSW70）與婦女節，邀請韓國、澳洲、馬來西亞代表共同探討跨國廣泛性別暴力防治的運作模式，並請到國內多位專家學者和實務工作者分享政策推動與實務執行現況。台北市副市長林奕華致詞提到，隨著生成式AI與虛擬空間的普及，深偽技術與網路騷擾已成為新興性別暴力型態，盼透過這次論壇落實「Her City」的承諾與實踐。

首場國際對談聚焦「數位治理下科技促成性別暴力之因應策略」，由澳洲eSafety專責機構代表擔任主講嘉賓，分享他們數位性別暴力（TFGBV）防治工作重點與成果。澳洲自去年底推動社群媒體最低年齡限令，也致力於推動「Safety by Design」政策，倡議科技業者從一開始就將使用者安全融入設計之中，讓暴力倖存者免於遭受高壓控管的恐懼和傷害。

第二場座談以一站式服務模式的跨國實踐與制度比較為題，邀請馬來西亞「一站式危機中心（One Stop Crisis Centre, OSCC）」實務代表與國內專家對談，深入交流被害人服務整合機制。希望透過與馬來西亞OSCC模式對照，雙方就政府主導與民間監督機制、跨專業團隊整合流程，以及被害人服務歷程中的支持系統討論，期盼從制度設計與實務運作中找出可相互借鏡與精進之處。

第三場座談聚焦如何透過技術支援與法律援助的整合協作，強化對數位性犯罪倖存者的保護與救濟機制，邀請韓國數位性犯罪防治領域專家分享作法。韓國建立即時應變機制，在第一時間協助倖存者移除不法影像並啟動司法程序，形成跨部門快速處理模式。數位性犯罪具高度擴散與即時性特質，唯有結合法律、科技與各部門資源，才能有效縮短救濟時程，減少二度傷害，為台北未來強化跨局處合作與科技應用提供方向。

社會局長姚淑文表示，過去自己深耕婦女保護工作，現在擔任局長更發現政府責無旁貸，努力整合國際與民間團體的力量與經驗，制定出更完整的預防機制和保護措施，本次論壇匯集各國頂尖實務經驗。另外，她也特別感謝台中地方檢察署檢察官陳祥薇接受邀請，讓民眾更能了解數位時代下，婦女和兒童的實務處境與司法挑戰。

