23歲男當藥頭「販毒公司化」 從客服到外送20人全落網

高市刑大偵八隊隊長黃慶煌宣布破獲歷年最大案組織化販毒集團。（記者許麗娟攝）

高雄市政府警察局刑事警察大隊今（5）日宣布破獲組織化販毒集團，主嫌徐男（23歲）創業販毒，成員包括外送員、控台、倉管、埋包、車輛整備、線上客服、贓款收水手、幕後管理員等共20人全數落網，並查獲價值約200萬元安非他命、依托咪酯、K他命等毒品。

高市刑大偵8隊23分隊指出，近日偵辦多起毒品案，陸續掌握幕後販毒集團犯嫌身分及犯罪事證等，遂與少年隊、新興、苓雅、仁武分局、保安警察第三總隊第2大隊等單位共組專案小組，報請高雄地方檢察署檢察官陳俊宏指揮偵辦、深入追緝。

據了解，主嫌徐男曾當過販毒小蜜蜂（外送人員），熟悉如何販毒後，竟自行創業，集團具有明確組織分工，還利用少年販毒，標榜「24小時」外送服務，吸引買家下單購毒，販毒區域遍及高雄市各區，半年來至少獲利500萬元。

專案小組陸續持搜索票與拘票，自去年起至今年2月下旬逮捕集團成員，含徐男在內，計有外送員、控臺人員、毒品倉管人員、毒品埋包人員、車輛整備人員、線上客服人員、贓款收水手、幕後管理員等20名犯嫌到案。

同時查扣2級毒品安非他命約80克、3級毒品K他命141包約600克、毒咖啡1000多包、2級毒品依托咪酯煙油2瓶約200克）、依托咪酯煙彈100多顆、3級毒品一粒眠2包、2級毒品大麻加熱菸1支，以及贓款24萬元、權利車3部、空煙彈殼1包、口味香精10瓶等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，販毒集團中徐嫌等7人遭法官裁定羈押。

查獲販毒集團持有的手槍。（記者許麗娟攝）

毒咖啡竟以知名拉布布為包裝，吸引年輕人目光。（記者許麗娟攝）

警方陸續逮捕販毒集團成員及查扣大批毒品。（民眾提供）

警方陸續逮捕販毒集團成員及查扣大批毒品。（民眾提供）

