為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    23歲男當藥頭「販毒公司化」 從客服到外送20人全落網

    2026/03/05 10:51 記者許麗娟／高雄報導
    高市刑大偵八隊隊長黃慶煌宣布破獲歷年最大案組織化販毒集團。（記者許麗娟攝）

    高市刑大偵八隊隊長黃慶煌宣布破獲歷年最大案組織化販毒集團。（記者許麗娟攝）

    高雄市政府警察局刑事警察大隊今（5）日宣布破獲組織化販毒集團，主嫌徐男（23歲）創業販毒，成員包括外送員、控台、倉管、埋包、車輛整備、線上客服、贓款收水手、幕後管理員等共20人全數落網，並查獲價值約200萬元安非他命、依托咪酯、K他命等毒品。

    高市刑大偵8隊23分隊指出，近日偵辦多起毒品案，陸續掌握幕後販毒集團犯嫌身分及犯罪事證等，遂與少年隊、新興、苓雅、仁武分局、保安警察第三總隊第2大隊等單位共組專案小組，報請高雄地方檢察署檢察官陳俊宏指揮偵辦、深入追緝。

    據了解，主嫌徐男曾當過販毒小蜜蜂（外送人員），熟悉如何販毒後，竟自行創業，集團具有明確組織分工，還利用少年販毒，標榜「24小時」外送服務，吸引買家下單購毒，販毒區域遍及高雄市各區，半年來至少獲利500萬元。

    專案小組陸續持搜索票與拘票，自去年起至今年2月下旬逮捕集團成員，含徐男在內，計有外送員、控臺人員、毒品倉管人員、毒品埋包人員、車輛整備人員、線上客服人員、贓款收水手、幕後管理員等20名犯嫌到案。

    同時查扣2級毒品安非他命約80克、3級毒品K他命141包約600克、毒咖啡1000多包、2級毒品依托咪酯煙油2瓶約200克）、依托咪酯煙彈100多顆、3級毒品一粒眠2包、2級毒品大麻加熱菸1支，以及贓款24萬元、權利車3部、空煙彈殼1包、口味香精10瓶等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，販毒集團中徐嫌等7人遭法官裁定羈押。

    查獲販毒集團持有的手槍。（記者許麗娟攝）

    查獲販毒集團持有的手槍。（記者許麗娟攝）

    毒咖啡竟以知名拉布布為包裝，吸引年輕人目光。（記者許麗娟攝）

    毒咖啡竟以知名拉布布為包裝，吸引年輕人目光。（記者許麗娟攝）

    警方陸續逮捕販毒集團成員及查扣大批毒品。（民眾提供）

    警方陸續逮捕販毒集團成員及查扣大批毒品。（民眾提供）

    警方陸續逮捕販毒集團成員及查扣大批毒品。（民眾提供）

    警方陸續逮捕販毒集團成員及查扣大批毒品。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播