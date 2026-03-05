為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    命大！騎士擦撞路緣石後摔車 撞公車骨折逃過死劫

    2026/03/05 10:53 記者吳仁捷／新北報導
    新北市徐姓男子騎車途經板橋區文化路一段，不慎摔車與同向公車發生二次事故，幸僅左手骨折，逃過一劫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市徐姓男子4日深夜從板橋途經文化路一段，不慎擦撞路緣石摔車，與同向公車、路邊停放汽車發生二次事故，公車當時進站，車速不快，命大徐男僅左手骨折，逃過一劫，至於車禍肇因，初判天雨路滑、不熟悉路況且撞擊路緣石摔車，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    新北市110於4日深夜11時許獲報，板橋區文化路一段前公車站牌發生機車與公車交通事故，員警到場，發現39歲徐男騎乘機車沿文化路往漢生西路方向行駛，疑未注意前方路況，不慎碰撞路緣後，倒地後與同向公車及路旁停放之自小客車發生二次碰撞。

    當時所幸公車將進站，車速不快，司機疑也發現徐男煞停，警方對徐男及公車駕駛張男，酒測值均為0，徐男左手疑似骨折，送醫救治，幸無大礙。警方現場依規定測繪，調閱監視器影像，後續通知轎車車主到案說明，釐清事故原因。

    新北市徐姓男子騎車途經板橋區文化路一段，不慎摔車與同向公車發生二次事故，幸僅左手骨折，逃過一劫。（記者吳仁捷翻攝）

