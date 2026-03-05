藍營砍軍購「見發價書才審」恐拖延生產 美軍售流程眉角看這裡

立法院國民黨團版本國防特別條例草案規定，取得美方正式報價書的採購項目才適用該條例（3500億元）。意即收到美方發價書才能開始預算審查。（資料來源參考：美國DSCU，記者方瑋立製表）

針對在野黨立委主張國防特別預算的對美軍購項目要採「3500億+N」模式，並強調需待美方正式發出「發價書（LOA）」後，立法院才予以排案審查預算。然而根據美國國防安全合作局（DSCA）官方流程說明，此舉恐將導致武器生產期程大亂，與美方近年努力「加速對台軍售」的政策方向背道而馳。

軍購非網購！「發價書」前已有長期台美密集磋商

美國的外國軍事銷售（FMS）擁有全球一致的嚴謹流程，且美國政府依規定不能從FMS流程中獲利。在美方正式給出發價書之前，其實已經歷經了漫長的前期作業，包括：

需求擬定與意向書（Pre-LOR）：購買國必須先確認作戰需求。在此階段，美國在台協會（AIT）安全合作組會與台灣國防部進行極為密切的需求討論。雙方確認後，台灣才會正式向美方提出「需求信函（LOR）」。同時，美方也會在此階段評估美國國內廠商產能，明定交運的確定時間。

國防部長顧立雄日前也在總統府記者會上證實，對美軍購部分是經過與美方長期「綿密溝通」，且具有完整配套的7大類項目。

案件擬定（Case Development）：美方收到LOR後，需經過國務院與國會的跨部會審查 。美方會評估科技轉移風險、安全防護（TSFD審查），以及台灣是否有能力吸收與維護該項軍備，並且與印太司令部背書的「國家團隊評估報告」（CTA）共同決定武器採購案能否獲准。

這些程序顯示，每一項對美軍購案，絕非單方面的隨意喊價，而是台美軍方經過長期、嚴密討論與評估後所產生的結果。AIT在此階段甚至會先確保項目能獲得美國國會支持，若不支持則會提前與我交涉。

發價書前已有需求、審查作業 簽署後需即刻投入生產

在野黨的盲點在於錯估了「發價書（LOA）」在整個流程中的定位。在FMS流程中，美方送出發價書，就類似於向購買國開出「發票」。這是1份政府對政府的正式協議。依照標準作業程序，只要台灣簽署LOA並匯付首筆資金（至我國在美帳戶），美國國防財務會計服務中心（DFAS）就會立刻提供「授權撥款（Obligational Authority）」。

這筆資金授權將讓案件無縫接軌進入「案件實施（Case Implementation）」階段，若美軍庫存無現貨，便會立即與國防承包商啟動合約進行生產。

預算空窗期成最大致命傷

依照過去國防委員會的慣例，台灣通常會在台美雙方達成默契後（例如每年4至5月間提出需求時）先編列預算。這樣做的最大好處是，發價書一到，資金已經到位、計畫已經妥當，生產線得以立刻啟動。

若依照國民黨團目前打算「見單才審」的做法，當美方已完成繁瑣的跨部會審查、終於開出發價書準備發包生產時，台灣卻卡在立法院等候排案、黨團協商，甚至刪減凍與表決否決，將影響我國建軍備戰時程。

至於政府欲編列8年期1.25兆元（約平均每年1562億元），透過特別預算的方式，目的就是要加速裝備取得的進程。尤其全球地緣政治風險加劇，更加導致軍工產能吃緊，FMS案件延宕最常發生的原因就是供應鏈與勞力短缺等現實因素（如受疫情衝擊影響）。

台灣若因內部政治角力平白增加幾個月的「預算空窗期」，極可能錯失在美國軍工廠的排程，導致交貨時間大幅延宕，這對亟需建軍備戰且分秒必爭的台灣而言，無疑將對國家安全造成衝擊。

