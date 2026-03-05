台中殯葬二代毒駕撞死7旬退休公務員 員警作證：現場否認撞到人

台中殯葬二代白翊辰，前年10月吸毒後無照駕駛租來的BMW轎車，撞死葉姓退休公務員，員警今天作證，白男現場否認有撞到人。（民眾提供）

台中市18歲殯葬二代白翊辰，前年10月吸毒後無照駕駛租來的BMW轎車，行經北屯區時撞上70多歲葉姓退休公務員還輾過後逃逸並自撞，造成葉男傷重不治，檢方依殺人罪、毒駕等罪嫌將他起訴，昨天起台中地院國民法庭進行審理，白男辯護律師坦承毒駕、肇逃事實，但否認他有殺人犯意，今天法院傳當天到自撞現場處理的楊姓交通分隊員警作證，楊員表示，白男現場雖略感疲憊，但對答正常，詢問時否認有撞到人。

檢警調查，18歲的白翊辰，2024年10月27日上午9時5分無照駕駛租賃的BMW轎車，行經北屯路240巷時直接撞飛七旬葉姓退休公務員，葉男騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，未料白男不但未停車查看，竟還直接輾壓後加速逃逸，導致葉男經送醫搶救仍因傷重不治。

白男逃離現場約15分鐘，當天上午9時20分，行經北屯區太原路與環中東路自撞路口電箱，員警立即趕赴現場，白男卻辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，他還堅稱沒有吸毒駕車，直到檢方偵訊時，才改口坦承「開車前一天拉K（吸毒）」。

檢警調查發現，白男案發前一天，先在於桃園市殯葬管理所附近吸毒，之後開車返回台中市住處，並在當天上午肇事，檢驗發現他吸食的毒品，包括俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮。

中檢認為他涉嫌重大，依肇事逃逸、毒駕致死，且具有不確定故意殺人的犯意，聲請羈押獲准，歷經近4個月偵查後，去年2月依殺人罪、毒駕等罪嫌提起公訴，白男被羈押至今，昨天起國民法庭密集進行審理。

台中地院今天傳當天到太原路與環中東路處理自撞電箱的楊姓交通分隊員警作證，楊男表示，到場時白男站在車外，沒有明顯外傷，還跟他借電話打給家人，和家人通話時情緒激動飆罵三字經，雖略感疲憊、愛睏，但對答都正常。

楊員表示，現場詢問白男是否有撞到人？白男否認表示不知道，後來查詢車號，才確認就是先前在北屯路240巷撞到人肇事逃逸的車子，將他帶回警局調查。

