擔任詐團車手提款34萬 雖和解仍判2年6月要關

高雄顏姓男子擔任詐騙集團提款車手，將6位民眾被騙34萬餘元提領一空，台中地院依三人以上共同詐欺取財罪，判2年6月。（記者陳建志攝）

高雄市顏姓男子（29歲）加入詐騙集團擔任提款車手，該集團以抽中頭獎、購物等方式，假冒客服人員要求匯款，造成劉姓等6名被害人被騙匯款34萬餘元，顏男再依指示將款項提領一空後，交付給詐團其他成員製造斷點，顏男被查獲後坦承犯行，法官審酌與3人達成和解，且是5年內再犯累犯，6罪分別判刑1年至1年4月不等刑期，合併應執行2年6月。

判決指出，顏姓男子（29歲）加入暱稱「鋼鐵人」、「蛋蛋」等人組成的詐欺集團，該集團以抽中頭獎、購買二手書籍、二手家具、章魚燒機台等方式，假裝成黑貓宅急便等客服人員，要求依指示匯款，造成劉姓、吳姓、李姓等6人共被騙匯款34萬1190元。

請繼續往下閱讀...

顏男接獲詐團指示，在前年11月27日和11月30日兩天，前往台中豐原永康路、北區尊賢街等3處地點的提款機，分數次將款項提領一空，再依指示交給詐團其他成員，以此方式製造金流斷點，直到被害民眾察覺受騙向警方報案，警方循線查獲顏男送辦。

台中地院審理時，顏男坦承犯行，法官斥責，顏男明知現今社會詐欺案件層出不窮，嚴重侵害民眾的財產法益及社會秩序，竟仍擔任車手，助長社會詐欺風氣，視他人財產權為無物，所為實屬不該。

審酌其擔任提款車手、坦承犯行，並與其中3人達成調解，且因妨害性自主等案件於2021年假釋出獄，卻在5年內又犯下本案，依累犯加重其刑，6罪依犯三人以上共同詐欺取財罪，分別判處1年2月、1年、1年1月、1年1月、1年4月、1年3月，合併執行2年6月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法