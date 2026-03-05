瓜田移車出意外！男癲癇發作撞癱婦人 法院判賠490萬

瓜田移車出意外，巫姓瓜農癲癇發作撞癱女瓜農，屏東地院判決巫男及林姓雇主連帶賠償近500萬。（記者李立法攝）

徐婦與巫男受僱林姓業者在瓜田工作，巫男為避免林姓雇主停在瓜田的小貨車影響噴藥，自行駕駛移動該小貨車，卻因癲癇發作失控撞癱正在瓜田工作的徐婦，經提告求償，屏東地院簡易庭判處巫男及林姓雇主要連帶賠償徐婦490萬多元，林男不服，提起上訴，認為巫男有癲癇症就不應該駕車，巫男要負全責，讓他負連帶賠償責任並不合理，二審屏東地院合議庭認為原審判決並無不當，駁回上訴，全案定讞。

徐婦與巫男多年前一起受僱在宜蘭瓜田負責種植及疏果工作，林姓雇主將自家小貨車停在該瓜田鑰匙未拔，因阻礙噴藥，巫男便自行駕駛移車，不料卻癲癇症發作失控撞上正在瓜田工作的徐婦，導致下肢癱瘓，終身無工作能力，徐婦為此向巫男及林男提告求償勞動力減損、醫藥費及看護支出等逾700萬元；扣除已領取的強制險理賠金等，屏東地院簡易庭判決巫男及林男應連帶賠償徐婦490萬多元。

林姓雇主不服，認為他將小貨車放在瓜田是為方便載送相關農業資材等，並禁止巫男駕駛該小貨車，巫男卻擅自移車，導致該起意外，巫男要為自己的行為負責，讓他負起連賠償償責任實屬無據，於是上訴請求撤銷原判決。

屏東地院合議庭認為，瓜田內其他瓜農並未聽到林姓雇主禁止巫男駕駛該小貨車，且車鑰匙未拔，難認定林男就防止巫男駕車一事已盡相當之注意，若林男注意防免巫男駕車，也不至於發生該事故，巫男又受僱於林男，該事故所造成的損害，應負賠償責任，原審判決並無違誤，應駁回林男上訴。

