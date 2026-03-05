為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗女辦「人頭帳戶」供詐團 法官判須賠被害人200萬

    2026/03/05 08:10 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗地院。（資料照）

    苗栗一名李姓女子協助詐騙集團，依詐騙集團成員（通訊軟體Line暱稱「馮加祿」、「陳瑞宏」）指示，李女向銀行申辦金融帳戶後，提供人頭帳戶、交出網銀帳密給該詐團，一名楊姓女子遭該詐團以投資虛擬貨幣方式詐騙，近期李女被逮，楊女向苗栗地院提起侵權行為損害賠償，法官審理後，認為李女已遭刑事判決有期徒刑6個月，併科罰金22萬元，故判處李女應給付楊女200萬元，及自2025年7月19日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

    李女稱，「馮加祿」把暱稱「陳瑞宏」與她拉入同一個Line群組，之後「陳瑞宏」教她申辦網路銀行及購買虛擬貨幣帳戶的操作資料；法官也查出，李女曾因詐欺罪入監服刑，於2023年雙十節出獄，但仍在執行完畢有期徒刑後5年內，故意再犯有期徒刑以上之罪，構成累犯。

    楊女主張，李女具有高職學歷，且曾有2次詐欺前科，仍依詐團成員指示將網銀代號、密碼與操作資料全數交出，形同把帳戶交由詐團操控。楊女不久遭該詐團以「投資保證獲利」為由詐騙，匯款200萬元至該帳戶，款項隨即被轉匯提領一空。楊女事後報警，並提起刑事附帶民事訴訟求償。

    法官審理後，認定李女提供帳戶資料協助詐團收款與隱匿金流，屬共同侵權行為人，應對楊女損失負連帶賠償責任。

