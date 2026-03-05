為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英國再爆共諜案！工黨議員芮德配偶被捕：我沒參與

    2026/03/05 09:15 即時新聞／綜合報導
    英國反恐部門4日逮捕3名涉嫌為中國從事間諜活動的男子，英國執政黨工黨國會議員芮德（Joani Reid）證實，其中一人是她的先生，她也強調她未參與先生的業務活動。（圖擷自Joani Reid MP臉書）

    英國反恐部門4日逮捕3名涉嫌為中國從事間諜活動的男子,英國執政黨工黨國會議員芮德(Joani Reid)證實,其中一人是她的先生,她也強調她未參與先生的業務活動。(圖擷自Joani Reid MP臉書)

    首次上稿 03-04 09:15
    更新時間 03-05 09:48

    英國反恐部門4日逮捕3名涉嫌為中國從事間諜活動的男子，據指其中兩名嫌疑人身分特殊，分別為現任工黨國會議員伴侶及前任工黨議員伴侶。雖然官方為避免影響調查，並未公開被捕者的身分，但英國執政黨工黨國會議員芮德（Joani Reid）證實，其中一人是她的先生，她也強調她未參與先生的業務活動，她本人及小孩也不是警方調查工作一部分。

    倫敦警察廳指出，反恐警察在4日稍早在調查行動中，逮捕3名涉嫌為中國從事間諜活動的男子。他們分別是年齡為39歲、68歲、43歲的男子，且其中一名被捕者身分極敏感，為現任工黨國會議員的伴侶，而另一名被捕者則傳出為前任工黨議員的伴侶。

    雖警方和政府官員以避免影響調查為由，未公開被捕男子身分，不過工黨國會議員芮德向媒體發布聲明，間接證實被捕的其中一人是她先生。在聲明中芮德強調，她從未造訪中國，未曾在國會針對中國或就中國相關事務發言，也未曾就中國相關事務提出任何書面或口頭質詢。她也表示在擔任國會議員期間，她從未見過任何中國企業或政府代表，也未曾代表中方利益向英國政府官員或其他人士提出任何「關切」。

    芮德也指出，她從未發現任何跡象，讓她有理由懷疑先生犯法。她強調自己未參與先生的業務活動，她本人及小孩也不是警方調查工作一部分。

    芮德的先生是泰勒（David Taylor），在位於倫敦的智庫「亞洲之家」（Asia House）擔任計畫主任。

