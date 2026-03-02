「基隆第一所」派出所長洗30機車教導同仁還拍片！酸言引爭議

忠二路派出所長徐紹文為了讓同仁學習愛惜機車，先幫他們清洗後，再用手指滑過，表示非常乾淨。（記者吳昇儒翻攝）

業務量繁重、被戲稱「基隆第一所」的忠二路派出所現任所長徐紹文見裝檢將至，憂同仁成績不佳，求好心切「主動」把所內同仁機車清洗一遍，再將同仁叫到機車旁，拍下影片，要他們好好清理機車。但態度老派且言語帶點「酸」的作風，引發熱議，影片在網路瘋傳，褒貶不一。基隆市警察局則指出，雖所長求好心切，但方法錯誤不可取，予以申誡懲處。

影片中，基隆市警察局第一分局忠二路派出所長徐紹文把年輕同仁叫到其騎乘的機車旁，用手指滑過車牌、前方車殼，並將含在口中，詢問同仁說：「你有洗過你的機車嗎？學校有沒有教？」，只見基層同仁回答「沒有洗過，學校沒有教之後」，所長大聲喝斥，請同仁錄好，並稱「我昨日已經將你們的機車都洗過了，學校沒教，所長來教」，事後更傳到派出所群組，要同仁們警惕，愛惜警用設備。

年輕一輩的員警，不習慣所長「老派教學方式」，將該影片傳出，也讓警界引起一片嘩然，引發熱議，討論所長言詞是否失當。

力挺所長的資深同仁表示，年輕時學長就是這樣給新人「震撼教育」，才會謹記學長或師父的教導；但依現在社會氛圍，根本是吃力不討好，且會被認為在耍官威、霸凌，確實有失當情形。但回歸本質，也是希望年輕員警愛護公物。

但持反對意見的警界同仁則表示，都甚麼年代了，以為在當兵嗎？就算是教同仁愛惜公物，也該換個方式，這種感覺令人不悅，感覺就是單純耍官威。

據悉，所長徐紹文本身也是從基層警員開始服務，因求好心切，把以前學長教他那一套，拿出來教導所內同仁，卻沒考慮到時代不同，引發熱議。

基隆市警察局表示，忠二路派出所長為因應年度裝備檢查，多次宣導同仁清洗警用機車，先以身作則幫同仁清洗；惟所長求好心切告誡，並表示其車輛清洗後極為乾淨，但示範動作不雅且過程態度欠佳，易引起社會民眾不當觀感。分局長知悉後，親自前往派出所，除嚴厲訓斥所長外，並予以申誡，要求改進領導指導方式及技巧，嚴防再有類似情事發生。

