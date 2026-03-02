台南滋事撒錢哥又藏警公文卷宗、當遛鳥客 一審判2月刑

去年十二月中旬，李姓男子涉在台南中西區祀典大天后宮慈善活動撒錢丟下20萬元現鈔。（資料照，民眾提供）

2025年曾數次在台南市區、永康區等街頭大撒600萬到20萬元不等現金的李姓「撒錢哥」，也涉在去年3月30日凌晨到永康警分局派出所把拾得物卷宗藏起來，甚至脫去褲子上演「遛鳥」記。台南地院以從一重的隱匿公務員文書罪判李男2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，李男於2025年3月29日凌晨5點多，到台南市警永康分局鹽行派出所，把他所有的6張土地所有權狀丟在派出所內。隔天（30日）凌晨近2點，李男再到鹽行所。鹽行所1名林姓警員欲將上述土地所有權狀發還給李男，李男竟在所內搗亂、把林員掌管的拾得物卷宗藏在他的上衣內，拒絕交還給林員，還在派出所內脫去自己所穿的內、外褲，裸露男性生殖器涉嫌猥褻。鹽行所員警查辦李男，檢方起訴李男。

台南地院法官審認李男涉犯隱匿公務員掌管文書罪與公然猥褻罪，依犯行時間與犯意等要件，應從一重的隱匿公務員文書罪處斷。考量李男犯後坦承犯行，隱匿的公文書也隨即被員警取回，及被告無業，生活靠父母留下的房子出租、收取租金；李男未婚無子女、獨居，因此判他2月徒刑，得易科罰金，還可上訴。

台南李姓撒錢哥又涉到警局派出所搗亂、藏公文卷宗及脫褲露鳥，台南地院合併判他二月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

