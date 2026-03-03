員警沒洗車　基隆所長洗完手指抹車牌吸吮惹議

基隆市忠二路派出所長徐紹文不滿員警未清洗警用機車，幫忙洗完後，以手指抹車牌且放入口中吸吮，向鏡頭展示手指依然乾淨更對員警開酸。警方表示，已對徐紹文訓斥並申誡處分。

影片顯示，徐紹文在派出所前騎樓，指著警用機車車牌，詢問年輕員警「這車是不是你的？」隨後用舌頭舔手指，接著手指來回在車牌滑動，並對拍攝者咆哮「錄到沒有」，要求側錄同事務必拍下。

請繼續往下閱讀...

手指滑過車牌後，徐紹文再將手指放入口中吸吮，伸出後對鏡頭秀出手指聲稱「乾淨的」，之後走向車頭，詢問年輕員警「你的車子，你洗過嗎，學校沒有教嗎」，得到否定答案後，徐紹文又說「學校沒有教，所以所長教」。

徐紹文再度用手指滑過車頭，並向鏡頭秀出手指表示，他已將機車洗好了，「我有教了」，且再次將手指放入口中吸吮後伸出說「乾淨的」，又詢問年輕員警「以後你會不會洗車」，年輕員警回答「會」。

影片在社群媒體平台傳開，引起網友撻伐，有網友認為，所長霸凌，難怪沒人要當警察，支持汰除不適任警務人員，另有網友表示，可以督促員警洗車，但不是用這種羞辱人的方式，超級糟糕，完全沒有基本的尊重。

不具名同事透露，徐紹文為因應裝備檢查，屢次要求同事清洗警用機車，就是有人不願清洗，還嗆大不了被記過，他於2月24日凌晨零時下班後，趁附近半夜未施工，接連清洗警用機車，直到隔天上午10時許，共清洗30輛警用機車。

基隆市警察局第一分局指出，徐紹文因應年度裝備檢查，2月已多次向同事宣導清洗警用機車，並以身作則幫同事清洗多輛警用機車，他求好心切告誡，還說機車清洗後極為乾淨，但示範動作不雅且過程態度欠佳，易引起社會民眾不當觀感。

基隆市警察局長林信雄及第一警分局長温基興，昨晚得知後立即前往忠二路派出所檢討徐紹文指導同事不妥之處，嚴予訓斥並予以申誡處分，要求他改進指導方式及技巧，嚴防再有類似情事。（編輯：陳彥鈞）1150303

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法