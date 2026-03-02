驚見桌下藏鏡頭女員工控偷拍 牙醫診所反告：對著金庫未運作

牙醫診所女員工發現櫃檯桌子下方裝設監視器，擔心被偷拍嚇得上網請求協助，警方獲悉派員到場了解，由鑑識人員進行採證。（取自牙醫診所臉書）

新北市中和某牙醫診所女員工，發現櫃檯桌子下方藏著一支監視器鏡頭，擔心被偷拍嚇得PO上網請求協助，警方獲悉派員到場了解，由鑑識人員進行採證，而事後女員工對院長提出妨害秘密等告訴，診所也對女員工提出妨害名譽告訴，同時發聲明指出，該鏡頭是對著收款金庫，且無拍攝錄製。

該診所女員工前天在社群Threads貼文說，院長在櫃檯電腦桌下裝設監視器，而診所助理、櫃台制服都是短裙，由於平常不會彎下去看桌子底下，所以現在才發現，另詢問網友該怎麼辦，而大批網友紛紛留言支持報警。不過，此文已經下架。

請繼續往下閱讀...

對此，診所在臉書發聲明指出，對於有員工發表櫃檯下裝設監視器文章，本診所已自行報警，請鑑識人員前來蒐證，監視器鏡頭是對每日收款金庫（櫃檯下方），當時裝設原因是避免每日帳款清點滋生疑義，並無拍攝錄製，更無任何連結、儲存的情事，為免民眾或網友臆測、回覆有損商譽言論，已就全部貼文進行存證，並發送通知請不實發文員工撤除該貼文。

警方今表示，有關於社群貼文指出，中和某牙醫診所櫃檯下有監視器鏡頭，疑似妨害性隱私貼文後，立即派員到場進行蒐證，經勘驗監視器旁為診所金庫，並未有運作情事，亦未在診所電腦及相關人等手機，發現有該鏡頭拍攝畫面資料。

警方說，另針對該監視器及線路採證，未獲可比對指紋，將以棉棒採集DNA跡證送鑑驗；至於女員工已對院長提出妨害秘密、妨害性隱私及不實性影像告訴，而診所方面亦對女員工提出妨害名譽告訴，已查扣手機、監視器鏡頭及線路等證物，將進行數位鑑識釐清案情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法