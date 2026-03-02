為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    停車影響通行被按喇叭 男子持槍恫嚇被起訴

    2026/03/02 17:58 記者王善嬿／嘉義報導
    32歲黃姓男子去年11月間酒後駕車，車停嘉義市興業東路與南田路口，影響莊姓轎車駕駛通行被按喇叭，兩人起口角，黃男突掏槍抵住莊某腹部恫嚇。嘉義地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴黃嫌。（記者王善嬿攝）

    32歲黃姓男子去年11月某日酒後駕車，清晨6點多將車子停在嘉義市興業東路與南田路口，影響莊姓轎車駕駛通行被鳴按喇叭，兩人發生口角，黃男突掏出一把槍裝入彈匣，用槍抵住莊某的腹部恫嚇說「你知道這是什麼嗎？」警方約20分鐘後追查黃男到案，經搜索扣得非制式手槍1把、制式子彈7顆，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送嘉義地檢署，嘉檢今起訴。

    檢警調查，黃男去年11月14日凌晨1點，在嘉義市東區某釣蝦場喝了啤酒、威士忌，酒後駕車到興業東路與南田路口，就把車停下，剛好莊姓駕駛開車經過，因黃男車輛影響通行，莊某按喇叭一聲，黃男就將彈匣裝入手槍，用槍抵住莊某腹部恫嚇稱「你知道這是什麼嗎？」隨後離開。

    莊某心生恐懼連忙報警，警方約20分鐘後追查到黃男，發現黃男面有酒容，酒測值達每公升0.65毫克，還搜出非制式手槍1把、制式子彈7顆等。

    黃男供稱，是2015年3月某日，在嘉義市228國家紀念公園受黃姓友人（已歿）委託，代為寄藏保管非制式手槍1把、制式子彈7顆，並將槍、子彈藏放在轎車內。

    檢方認為，友人死後，黃男仍繼續持有槍、彈，仍涉及非法寄藏子彈等罪嫌，又另行起意涉及公共危險及恐嚇危害安全等犯行，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

