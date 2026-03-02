為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷行天宮站驚傳乘客揚言殺人？ 警火速逮47歲男釐清：僅是自言自語

    2026/03/02 17:20 記者姚岳宏／台北報導
    警方下午約談葉姓男子（中）到案說明。（記者姚岳宏翻攝）

    警方下午約談葉姓男子（中）到案說明。（記者姚岳宏翻攝）

    台北捷運行天宮站今日上午驚傳有乘客揚言殺人，大批警力全副武裝趕赴現場，雖然未發現異常且捷運正常營運，但警方仍迅速調閱監視器畫面，下午1時許，將當時在場的47歲葉姓男子帶回查辦，經查，葉男身上未攜帶危險物品，同車乘客亦說他僅是自言自語，並未聽聞殺人言論，目前還在釐清案情，暫不構成恐嚇公眾罪。

    捷運警察隊表示，今日上午接獲北捷行控中心轉報，指稱有民眾在列車上聽見恐嚇言論，中山分局與捷警隊立刻組成專案小組，調閱相關監視器畫面追查，確認該男子自捷運行天宮站2號出口離開，隨後掌握其身分，中午前往新北市永和區保福路將涉案的葉姓男子約談到案。

    葉男表示，當時自己只是發出聲音，且自言自語，但絕對沒說出要殺人的話語，警方檢視捷運車廂畫面，並訪查當時車廂內其他乘客，眾人皆表示確實有聽見葉男發出聲音，但沒聽到要殺人的字眼。

    警方指出，依據目前客觀證據，葉男的行為尚難認定具有恐嚇公眾的構成要件，後續將等待報案人到案說明，以進一步釐清案情。警方重申，任何在公眾場合散布恐嚇、暴力威脅足以引發恐慌的言論，都會依法查辦，呼籲民眾若發現具危險性的情形應即時通報，警方定會全力維護社會秩序與公共安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播