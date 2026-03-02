北捷行天宮站驚傳乘客揚言殺人？ 警火速逮47歲男釐清：僅是自言自語

警方下午約談葉姓男子（中）到案說明。（記者姚岳宏翻攝）

台北捷運行天宮站今日上午驚傳有乘客揚言殺人，大批警力全副武裝趕赴現場，雖然未發現異常且捷運正常營運，但警方仍迅速調閱監視器畫面，下午1時許，將當時在場的47歲葉姓男子帶回查辦，經查，葉男身上未攜帶危險物品，同車乘客亦說他僅是自言自語，並未聽聞殺人言論，目前還在釐清案情，暫不構成恐嚇公眾罪。

捷運警察隊表示，今日上午接獲北捷行控中心轉報，指稱有民眾在列車上聽見恐嚇言論，中山分局與捷警隊立刻組成專案小組，調閱相關監視器畫面追查，確認該男子自捷運行天宮站2號出口離開，隨後掌握其身分，中午前往新北市永和區保福路將涉案的葉姓男子約談到案。

葉男表示，當時自己只是發出聲音，且自言自語，但絕對沒說出要殺人的話語，警方檢視捷運車廂畫面，並訪查當時車廂內其他乘客，眾人皆表示確實有聽見葉男發出聲音，但沒聽到要殺人的字眼。

警方指出，依據目前客觀證據，葉男的行為尚難認定具有恐嚇公眾的構成要件，後續將等待報案人到案說明，以進一步釐清案情。警方重申，任何在公眾場合散布恐嚇、暴力威脅足以引發恐慌的言論，都會依法查辦，呼籲民眾若發現具危險性的情形應即時通報，警方定會全力維護社會秩序與公共安全。

