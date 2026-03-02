為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    桃園觀音連環撞！左轉轎車與側車碰撞 小貨車失控衝撞對向路邊17輛汽、機車

    2026/03/02 15:01 記者余瑞仁／桃園報導
    停放路邊被撞擊的1輛轎車擠壓後車翹起壓在後車上方。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市觀音區今（2）日上午發生誇張連環撞，56歲彭姓婦人上午10點許駕駛轎車沿觀音區富源路六段行駛，至新富路口準備左轉時，與側向30歲鄭姓男子駕駛直行的小貨車發生碰撞，造成小貨車失控向左偏移，衝撞到路邊停放的17輛汽、機車，所幸無人受傷，警方正調查車禍原因，並逐一通知受害車主出面善後。

    大園警分局交通分隊分隊長薛嘉凱表示，彭女於上午10點左右車於雙向單線的富源路六段直行，至新富路時左轉之際，同向側邊由鄭男駕駛直行的小貨車反應不及與彭女的轎車發生碰撞，小貨車頓時失控往左偏移，猶如打保齡球般衝撞對向車道旁停放的13輛機車與4輛汽車，其中1輛路邊轎車被前車擠壓翹起壓到後車車頭上，幸好路邊並無路人經過，2事故車駕駛也未受傷，警方到場處理時對彭女、鄭男實施酒測均無酒駕情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。

    薛嘉凱呼籲駕駛人，行經路口時應減速慢行，轉彎時應注意號誌並提前打方向燈，注意周邊人車路況依規定停讓，以免發生危險。

    彭女駕駛的轎車左轉時，與小或發發生碰撞。（記者余瑞仁翻攝）

    小貨車失控衝撞對向路邊停放的13輛機車，現場一片狼藉。（記者余瑞仁翻攝）

    小貨車持續衝撞路邊停放的4輛轎車。（記者余瑞仁翻攝）

