台灣燈會「全國花燈競賽」 竹監受刑人《童話》奪「燈王」

台灣燈會「全國花燈競賽」當中，竹監受刑人《童話》驚艷全場勇奪「燈王」。（竹監提供）

2026台灣燈會「全國花燈競賽」成績揭曉，在競爭最激烈的「機關團體組」中，法務部矯正署新竹監獄以作品《童話》驚艷全場，成功奪得象徵最高榮譽的「燈王」桂冠。這件作品以極致細膩的工藝與溫暖的視覺語言，展現了收容人深層的省思與積極改悔的決心，在眾多專業參賽組別中脫穎而出。

奪冠作品《童話》的設計理念旨在喚起每個人心中塵封已久的童話樂園。作品主體是一座溫潤質樸的餅乾屋，覆蓋著層次分明的厚實奶油屋頂，上方點綴鮮紅欲滴的巨型草莓與繽紛彩虹糖，屋內駐足著一匹眼神溫柔、姿態生動的小馬，彷彿是這座夢幻樂園的主人，邀請觀者一同入內尋找初心。而在作品後方閃耀的摩天輪，則象徵著快樂不停轉動、希望永不落幕，引導觀展民眾走入這場由光影交織而成的甜蜜饗宴。

這份精湛的藝術呈現背後，源於本監長期致力於收容人的職業訓練與教化。新竹監獄特別設有「傳統工藝保存中心」，核心理念在於「以藝修心」，遴選長刑期收容人參加習藝，透過精細的工藝流程摒除浮躁與雜念，在漫長的服刑歲月中讓他們能真正靜下心來學習，並從中找回自信。

新竹監獄典獄長曾文欽表示，對於長刑期的收容人而言，時間是最大的敵人，也是最好的老師。竹監提供專業的環境與指導，讓收容人在重複的黏貼、編織與塑形中學習與自己對話，將原本暴戾的心性轉化為細膩的工匠精神。許多收容人從零開始，經過數年的淬鍊，出監後甚至具備工藝大師的水準，這正是矯正教化最重要的核心價值。

台灣燈會展期自3日至15日止，除了在嘉義展區大放異彩，精美的花燈亦同步於新竹監獄周邊3大宮廟亮相：竹蓮寺展出寓意好運即刻到來的「馬上大吉」；天公壇則展出曾獲全國燈會優選、由約10萬根牙籤細膩黏貼而成的「永續森林」；民富福德宮則以動感十足的「馬上有錢」及其多件歷年典藏作品，營造濃厚的年節喜慶氣氛。

