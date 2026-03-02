才剛說要報復以色列 黎巴嫩真主黨高層領袖傳被炸死

黎巴嫩真主黨國會黨團「忠誠抵抗聯盟」領袖穆罕默德・拉阿德。（資料照，歐新社）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與多名高層，在美國與以色列聯手空襲中喪命，由伊朗扶持的黎巴嫩什葉派武裝組織「真主黨（Hezbollah）」宣布對以色列進行報復；以軍今（2）日對黎巴嫩發動空襲，並聲稱真主黨高層領袖穆罕默德·拉阿德（Mohammad Raad）死於此次空襲中。

根據以色列作戰室最新消息，真主黨國會黨團「忠誠抵抗聯盟」領袖穆罕默德・拉阿德在黎巴嫩貝魯特空襲中喪命。目前相關消息仍有待進一步證實。據傳穆罕默德・拉阿德是真主黨在黎巴嫩南部地區僅存的高級官員，曾被前真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）任命為親信，納斯拉勒2024年死於以色列主導的呼叫器集體爆炸案。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，黎巴嫩政府在美國和以色列空襲伊朗後，多次聲明不希望被捲入此次衝突，然而真主黨不僅公開宣布要報復以色列，更在2日凌晨襲擊以色列的米什馬爾哈卡梅爾（Mishmar HaCarmel）飛彈防禦基地。事後黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）發布最新聲明，內文雖然未點名真主黨，但當局強調將採取一切必要措施制止肇事者。

報導指出，以軍此次朝對黎巴嫩發動空襲的地區，都是真主黨據點。黎巴嫩衛生部稍早表示，這場空襲造成31死149傷，傷亡者未區分真主黨成員和一般平民。

???? BREAKING: Hezbollah leader assassinated 10 minutes after announcing entry into the war. pic.twitter.com/CSI7hv6ELA — Globe Observer （@_GlobeObserver） March 2, 2026

