台中大里3處科技執法2025年開7379件 這路口取締奪冠

台中大里3處路口執行科技執法，去年全年共開出7379件違規，其中環中東路與德芳南路口取締件數奪冠。（記者陳建志攝）

台中市政府警察局建置交通違規科技執法，其中大里區先後已設置3處的路口科技執法，取締項目包括闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛，2025年全年共開出7379件，其中大里德芳南路、環中東路口開出5173件，是取締最多的路口，警方強調科技執法是為了提升行車安全、降低肇事率，請民眾遵守規定行車。

大里區環中東路和國光路口，之前就已經建置科技執法，市警局交通大隊後來又增加環中東路與新仁路口、環中東路與德芳南路口，這二處路口執行科技執法，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」。

去年全年，這3處路口共開出7379件，其中大里區環中東路與德芳南路口開罰5173件，環中東路與新仁路口也開出1653 件， 國光路與環中東路口則是553件，其中「闖紅燈」依道路交通管理處罰條例53條規定，可處1800至5400元罰鍰；「不依標誌、標線、號誌指示行駛」，依道路交通管理處罰條例48條規定，可處600元以上1800元以下罰鍰。

市警局交大發現，最早設立測速照相的環中東路、國光路口，民眾到此路口多能依規定行車，取締件數持續下降，全年僅開出553件；至於環中東路與德芳南路口全年開罰5173件，其中闖紅燈2615件，不依標誌、標線、號誌指示行駛，則是取締2558件，成為大里開罰最多的路口。

市警局交通大隊表示，台中設置路口科技執法設備其地點是以全市百大易肇事路口及各分局前十大易肇路口中評估裝設，目的是為了防制交通事故發生，並非以開單為目的，主要是讓市民普遍養成守法習慣後，可有效降低事故、保障用路人行的安全。

