王陽明邀韓哥車聚引交通大亂 南港警方連單53罰單

王陽明辦車聚連韓哥也受邀到場，卻引發附近交通阻塞，警方獲報到場取締。（記者陸運鋒翻攝）

藝人王陽明昨（28日）晚在台北南港舉行靜態車聚，連玩命關頭「韓哥」姜成鎬都受邀到場，吸引大批車友到場朝聖，不過，南港警分局接獲多通報案電話，停車場內及出入口週遭道路交通阻塞，甚至還有改裝車拉轉引發民怨，警方立即啟動交通快打疏導交通，並祭出53件交通違規罰單。

據知，王陽明昨在IG預告，晚上8時在台北南港區經貿一路265號、內湖機廠站轉乘停車場集合，強調「本車聚為靜態車聚，現場與周圍請勿拉轉，以創造良好車聚環境」。但有網友爆料，昨下午4時車潮就陸續湧現，開始出現不少亂象，警方出動管秩序，最後停車場更是「只出不進」，搞到後來無法進場的車友在場外拉轉、炸街，似乎喪失原本活動的初衷。

對此，南港警分局表示，昨晚7時許獲報一起車聚影響交通車流案件，經查為民眾未經申請即於內湖機廠停車場舉辦車聚，因參加車輛眾多，造成停車場內及出入口週遭道路交通阻塞。

警方指出，獲報後立即啟動交通快打，動員41名優勢警力到場疏導，同時強力取締違停及攔查改裝車輛，至昨晚10時50分止，共計取締53件交通違規（違規停車含拖吊合計37件、未打方向燈1件、改裝車輛4件、行人違規2件、行駛慢車專用道6件、違反禁止進入1件、未開頭燈1件、未繫安全帶1件）。

警方呼籲，民眾如有活動聚會需求，應循合法管道提出申請核准，並遵守相關規定，避免造成交通阻塞，警方將強力取締違法，維護民眾用路權利。

對於靜態車聚變調，王陽明今晨在Threads發文指出「今晚真的太瘋狂了！！謝謝大家來參加我們的快閃車聚，很可惜沒有辦法好好看看大家的車，但你們的熱情我跟韓哥都感受到了！辛苦了南港分局的警察們，造成你們的困擾了，沒有想到今天會造成這麼大的轟動，期待下次再見到大家」。

