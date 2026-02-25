赴中學釣魚盜刷！刺青師聯手竹聯幫假裝水公司 詐107人騙450萬

竹聯幫地堂赤龍會幹部郭建輝落網。（記者鄭景議翻攝）

28歲刺青師傅張禎賀涉嫌夥同竹聯幫地堂赤龍會幹部郭建輝，組成釣魚簡訊詐欺集團，透過假冒自來水公司、遠通電收等機構名義大量發送釣魚簡訊，誘騙107名被害人輸入信用卡個資後進行盜刷，不法獲利高達450萬元。刑事局電信偵查大隊歷經長期追查，日前兵分多路於全台各地緝獲張嫌等24人到案，全案依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其中張、郭等7人已遭法院裁定羈押。

刑事局調查，主嫌張禎賀原本在桃園擔任刺青師傅，為了牟取暴利，向中國詐騙集團「拜師學藝」，習得操控釣魚簡訊後台及發送惡意連結的技術，並聘請中國工程師架設偽造官網。張嫌返台後透過網路認識竹聯幫幹部郭建輝一起組詐團，郭男負責找人手，張男則從遠端遙控共犯的工作手機，利用「BoldSMS」等軟體，通過購買來的人頭門號投送大量釣魚簡訊，一個門號平均可發送10幾萬則簡訊。

請繼續往下閱讀...

該集團假冒公用事業名義，宣稱帳單欠費吸引民眾點擊連結，隨即引導至偽造的官方網站要求輸入信用卡卡號、有效日期及手機OTP驗證碼。等取得信用卡資料及OTP驗證後，交給盜刷車手，通常選在深夜進行盜刷，以規避民眾察覺。

車手通常將卡號拿來盜刷遊戲點數及3C產品，也發現少量被用在車手的旅館住宿或是購買鞋子。初步清查全台共有107人受害，有女子單筆最高被刷20萬元，且連續被刷2筆；另有1男的信用卡被綁定後，遭瘋狂盜刷50至60次購買Gash遊戲點數。盜刷所得由主嫌分得60%，車手分得40%。為了躲避警方追緝，旗下車手平時居無定所，經常輪流投宿全台各地的旅館。

警方前年8月初至去年6月底發動多波搜索，在台北、新北、基隆、桃園等11縣市，共緝獲張嫌在內的24名犯嫌，並扣押工作手機30餘支、筆記型電腦及人頭門號申請書等證物。全案犯嫌經警詢後，依詐欺犯罪危害防制條例、刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，其中張、郭等7人已遭法院裁定羈押，其餘車手3萬至10萬元不等交保。

刺青師傅張禎賀涉嫌夥同竹聯幫地堂赤龍會幹部郭建輝，組成釣魚簡訊詐欺集團，透過假冒自來水公司、遠通電收等機構名義大量發送釣魚簡訊。（記者鄭景議翻攝）

詐團用釣魚網站盜取OTP驗證碼。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法