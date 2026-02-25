​假投資稱代操股票 7旬婦險匯54萬

周姓婦人昨日遭假投資社團洗腦，想匯54萬代操股票。文元郵局覺異通報警方，員警趕抵識破騙局成功攔阻。（民眾提供）

​南市警五分局和緯所昨天接獲文元郵局通報，70多歲周姓婦人想匯款54萬元至私人帳戶，經行員與員警到場關懷，揭穿假投資詐騙手法，成功阻詐。

​周婦昨天前往文元郵局準備匯出大筆款項。面對郵局行員執行例行性關懷提問時，周婦起初神情慌張，稱54萬元的款項是用來購買日常保健品及償還個人債務。由於周女說法前後反覆，且對於收款人身分交待不清，郵局經理直覺有異，懷疑其遭遇詐騙，隨即啟動警銀聯防機制通報五分局和緯所，由巡佐許仲和及警員顏玉晨迅速趕赴現場協助查證。

​員警抵達後耐心詢問匯款細節，並分享多起近期發生的實務詐騙案例進行教育宣導。在員警不斷勸導與舉證之下，周婦終於卸下心防，向警方坦承事情原委。

原來，周婦日前在網路社交平台加入不明投資社團，對方不斷吹噓能代操股票並保證獲取高額利潤，進而誘導周婦匯款。所幸在警、銀通力合作下，周婦及時清醒，當場取消匯款手續，保住周婦辛苦存下的54萬元積蓄。

五分局指出，詐騙集團慣用手法是利用社群平台成立投資群組，以穩賺不賠或名師帶路等話術洗腦投資人。警方強調，合法股票投資應透過金管會核准之正式機構進行，絕不會要求民眾將大筆資金匯入不認識的私人帳戶。民眾切勿聽信來源不明的投資訊息，對於網路上的高利潤誘惑應保持高度警惕，以免多年辛苦積蓄在瞬間化為烏有。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

