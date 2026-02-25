為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    ​假投資稱代操股票 7旬婦險匯54萬

    2026/02/25 15:37 記者王捷／台南報導
    周姓婦人昨日遭假投資社團洗腦，想匯54萬代操股票。文元郵局覺異通報警方，員警趕抵識破騙局成功攔阻。（民眾提供）

    周姓婦人昨日遭假投資社團洗腦，想匯54萬代操股票。文元郵局覺異通報警方，員警趕抵識破騙局成功攔阻。（民眾提供）

    ​南市警五分局和緯所昨天接獲文元郵局通報，70多歲周姓婦人想匯款54萬元至私人帳戶，經行員與員警到場關懷，揭穿假投資詐騙手法，成功阻詐。

    ​周婦昨天前往文元郵局準備匯出大筆款項。面對郵局行員執行例行性關懷提問時，周婦起初神情慌張，稱54萬元的款項是用來購買日常保健品及償還個人債務。由於周女說法前後反覆，且對於收款人身分交待不清，郵局經理直覺有異，懷疑其遭遇詐騙，隨即啟動警銀聯防機制通報五分局和緯所，由巡佐許仲和及警員顏玉晨迅速趕赴現場協助查證。

    ​員警抵達後耐心詢問匯款細節，並分享多起近期發生的實務詐騙案例進行教育宣導。在員警不斷勸導與舉證之下，周婦終於卸下心防，向警方坦承事情原委。

    原來，周婦日前在網路社交平台加入不明投資社團，對方不斷吹噓能代操股票並保證獲取高額利潤，進而誘導周婦匯款。所幸在警、銀通力合作下，周婦及時清醒，當場取消匯款手續，保住周婦辛苦存下的54萬元積蓄。

    五分局指出，詐騙集團慣用手法是利用社群平台成立投資群組，以穩賺不賠或名師帶路等話術洗腦投資人。警方強調，合法股票投資應透過金管會核准之正式機構進行，絕不會要求民眾將大筆資金匯入不認識的私人帳戶。民眾切勿聽信來源不明的投資訊息，對於網路上的高利潤誘惑應保持高度警惕，以免多年辛苦積蓄在瞬間化為烏有。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播