大翻轉！ 朱國榮龍邦炒股案發回更審 高院判5共犯全獲大減刑

朱國榮被控炒作龍邦股票。（資料照）

逃亡國外被通緝的國寶集團總裁朱國榮，被控利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，共犯國寶人壽前後任投資長洪秀惠、連乾良，二審分別被判刑6年、5年6月，朱國榮助理林桂馨判刑3年6月，秘書曾子育、司機廖進益均被判刑2年6月，但最高法院認為二審的事實調查、證據以及理由有矛盾之處，撤銷發回更審。高等法院今撤銷判決，所有共犯獲得大減刑。

台北地檢署指控，朱國榮於2011年底至2012年初，利用13名人頭帳戶，以相對成交、連續高價買進等手法，將龍邦股價自10元拉抬至14元；2012年底至2013年初再以17個人頭帳戶進行第二波炒作，將股價從19元推升至34元。

檢調還發現，朱指示洪秀惠、連乾良動用國寶人壽資金，在高點承接龍邦股票，協助其出脫持股，獲利至少3千萬元，林桂馨、曾子育、廖進益亦涉案。

一審認定兩波炒作共獲利6億3647萬元，判朱國榮15年徒刑，洪秀惠、連乾良分別被判刑10年6月、10年，林桂馨8年，曾子育、廖進益則各被判刑3年。

二審則認為無證據證明第二波操縱股價，且該波反虧損1470萬餘元，認定犯罪所得僅2971萬餘元，改判較輕刑期，洪秀惠、連乾良分別被判刑6年、5年6月，朱國榮助理林桂馨判刑3年6月，秘書曾子育、司機廖進益均被判刑2年6月，但遭最高法院撤銷發回更審。

高院合議庭認為，原審法律適用與計算有違誤，重新認定背信罪，部分人因角色較低、賠償、認罪而獲緩刑；另因公司已破產，為避免影響公益，不宣告沒收。

高院合議庭改判，洪秀惠判處有期徒刑4年5月、連乾良有期徒刑3年6月、林桂馨處有期徒刑1年9月、曾子育及廖進益皆是有期徒刑2年，緩刑5年。

朱國榮龍邦炒股案共犯判刑一覽表。（記者楊心慧製表）

