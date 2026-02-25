為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大翻轉！ 朱國榮龍邦炒股案發回更審 高院判5共犯全獲大減刑

    2026/02/25 16:42 記者楊心慧／台北報導
    朱國榮被控炒作龍邦股票。（資料照）

    朱國榮被控炒作龍邦股票。（資料照）

    逃亡國外被通緝的國寶集團總裁朱國榮，被控利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，共犯國寶人壽前後任投資長洪秀惠、連乾良，二審分別被判刑6年、5年6月，朱國榮助理林桂馨判刑3年6月，秘書曾子育、司機廖進益均被判刑2年6月，但最高法院認為二審的事實調查、證據以及理由有矛盾之處，撤銷發回更審。高等法院今撤銷判決，所有共犯獲得大減刑。

    台北地檢署指控，朱國榮於2011年底至2012年初，利用13名人頭帳戶，以相對成交、連續高價買進等手法，將龍邦股價自10元拉抬至14元；2012年底至2013年初再以17個人頭帳戶進行第二波炒作，將股價從19元推升至34元。

    檢調還發現，朱指示洪秀惠、連乾良動用國寶人壽資金，在高點承接龍邦股票，協助其出脫持股，獲利至少3千萬元，林桂馨、曾子育、廖進益亦涉案。

    一審認定兩波炒作共獲利6億3647萬元，判朱國榮15年徒刑，洪秀惠、連乾良分別被判刑10年6月、10年，林桂馨8年，曾子育、廖進益則各被判刑3年。

    二審則認為無證據證明第二波操縱股價，且該波反虧損1470萬餘元，認定犯罪所得僅2971萬餘元，改判較輕刑期，洪秀惠、連乾良分別被判刑6年、5年6月，朱國榮助理林桂馨判刑3年6月，秘書曾子育、司機廖進益均被判刑2年6月，但遭最高法院撤銷發回更審。

    高院合議庭認為，原審法律適用與計算有違誤，重新認定背信罪，部分人因角色較低、賠償、認罪而獲緩刑；另因公司已破產，為避免影響公益，不宣告沒收。

    高院合議庭改判，洪秀惠判處有期徒刑4年5月、連乾良有期徒刑3年6月、林桂馨處有期徒刑1年9月、曾子育及廖進益皆是有期徒刑2年，緩刑5年。

    朱國榮龍邦炒股案共犯判刑一覽表。（記者楊心慧製表）

    朱國榮龍邦炒股案共犯判刑一覽表。（記者楊心慧製表）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播