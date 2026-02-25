2公里索價5萬「拖吊蟑螂」橫行 中市法制局稽查公司撲空

台中市法制局今查天價拖吊公司，大門深鎖碰壁。（市府提供）

過年期間桃園有民眾找拖吊車拖2公里竟被狠削5萬元，民眾怒報警處理，該拖吊業者商業登記查由台中市政府核發，台中市法制局今前往該公司訪查，卻大門深鎖，無人回應；法制局指出，業者連絡電話自昨（24日）起即無法接通，業者經營「全球中部24h道路救援」網站，目前也已關閉，法制局將另以公文函請業者提出說明。

台中市法制局指出，經查中市府去年曾受理1件消費者與該業者拖吊費用糾紛申訴案件，消費者陳述被索取不合理的「天價」拖吊費，索價也是5萬元，民眾未說明拖吊距離，僅申訴拖吊費高達5萬，因消費者向法制局申訴，其後業者未向消費者收費下結案。

國內近日接連傳出有「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊情況，過年期間包括雙北、桃園接連發生「天價」拖吊收費爭議，桃園有女騎士拖吊機車短短2公里被獅子大開口索價5萬多，女騎士氣得當場報警，事後傳出雙北地區道路救援時，也被開拖吊10公里索價10萬元天價，桃園市府查出拖車2公里喊價5萬元的拖吊業者「騰至國際企業社」，商業登記為台中市政府核發，轉請台中市府協助了解業者營業狀況。

台中市法制局指出，經查騰至國際企業社係於去年6月25日完成商業登記，其有經營「全球中部24h道路救援」網站，但該網站目前已關閉，因自昨天起業者聯絡電話無法接通，法制局消保官與交通局人員今日前往業者登記營業處所訪查，但現場大門深鎖不得其門而入，亦無人回應。

法制局指出，針對媒體報導的拖吊服務爭議，騰至國際企業社是否為契約當事人及包括契約內容（收費項目、價格）及締約過程為何，將另以公文函請業者提出說明。

法制局指出，另查中市府曾受理1件消費者與該業者拖吊費用糾紛申訴案件，其後業者未收費結案。

交通局補充，為降低車輛拖救收費爭議情況，將與法制局等單位共同研議讓相關拖救收費標準合理透明化，若於台中市境內發生類此情形，市府也將跨機關進行聯合稽查，共同維護消費者權益。

