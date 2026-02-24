北市民權大橋改建工程出事！施工車墜河 1命危1獲救

北市民權大橋正在進行改建工程，疑似工程車輛未停妥，整輛車失控墜入基隆河面。（記者鄭景議翻攝）

台北市59歲男工人與50歲女工人，今日下午1時17分在松山區迎風河濱公園基隆河6號疏散門附近作業時，疑似因為工程車輛未停妥，導致整輛車失控墜入基隆河面。現場工程人員見狀立即操作救生艇將2人救起，其中男子當場失去呼吸心跳（OHCA），女子則意識清楚，2人隨即被送往三軍總醫院搶救。目前警方與勞安單位已介入，針對事故原因與是否存在工安疏失展開調查。

台北市消防局今日下午接獲報案，指稱民權大橋橋梁興建工程工區發生車輛墜河意外。初步了解，當時1輛工程車在6號水門附近的河岸作業，疑似因停車時未確實固定，車輛竟失控往河道滑落。落水瞬間，工區內的工程人員反應機警，第一時間操控備用的救生艇趕往救援，迅速將受困水中的2名男女救回岸邊。

救護人員抵達現場接手後，發現59歲男性工人傷勢嚴重且已無生命跡象，立即在岸邊施予心肺復甦術（CPR）並送往內湖三總急救。另1名50歲女性員工則幸運保住意識，雖有擦挫傷且受到驚嚇，但意識清楚，同樣送醫觀察治療。

警方目前已在現場拉起封鎖線進行採證，並通知施工單位負責人到案說明。警方將針對車輛未停好而墜落的原因調閱工區監視器並比對行車紀錄器，進一步釐清是人為操作不當或是機械故障。

