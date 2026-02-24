曾是性平業務承辦人 花崗國中老師嗆網友「你媽慰安婦嗎」遭炎上

花崗國中。（記者花孟璟攝）

花蓮市花崗國中一名劉姓老師日前網路留言「你媽慰安婦嗎」，被網友質疑「你都這樣教學生」？該師回答「當然呀，不然咧」，互罵言論遭網友炎上，事後劉師刪文、刪帳號，該師也被網友起底，10年前曾因檢舉花崗國中「營養午餐白菜門」成新聞焦點，目前任花崗國中生活教育組長。

花崗國中校長鄭健民說，劉姓老師現在非性平業務承辦人，但目前仍是生活教育組長，針對各界批評指教已請老師留意，因為網路發言都是公開的，以他擔任教師的身分，必須有更高的性別平等意識，已告誡請他勿再有類似發言；至於針對網友已經投書教育部，校方表示尚未收到教育部來文。

學校家長今天向本報投訴，該教師在網路上的不當言論發生在2月14日，生教組長在學校負責學生品行、生活教育，公開發言卻是侮辱女性，全無教育人員應有的專業形象，將對學生價值觀造成不良影響，由於事情發生在過年前一天，擔心學校不會主動處理，希望相關單位重視教育人員的言行。

該名劉姓教師在花崗國中教英文約20年，也是足球俱樂部教練，也曾在花蓮女中帶足球隊，他11年前曾因檢舉學校營養午餐白菜份量消失成為新聞焦點，本月14日見網友發文「我已逝老媽名言，台灣人寧可給日本人統治，也不要給國民黨統治」，他竟在底下留言「你媽是慰安婦嗎」？有其他花蓮網友知道他是花崗的老師，給他留言「你也這樣教你的學生」？劉姓老師竟回「當然呀，不然咧」。

由於貼文者是國中老師，言論馬上在網路炎上，事後劉姓教師刪文、刪Threads帳號，臉書帳號也鎖了個人檔案，但發言已被備份。網友痛批「這是一個為人師表的人說出來的話耶」，竟然用慰安婦攻擊不同政治立場的人的母親，還被網友起底，10年前因為學校白菜門爭議事件，事後被學校記過處分。

然而劉師網路不當言論並非第一次，不久前代理孕母法案通過後，他曾發文「怎麼感覺很多女生以為法案通過，子宮就變成公有的一樣？好奇特的想法」。網友批評，言論句句不離貶低女性，這種人竟在國中學務處當生教組長、「學校性平事件也歸他管」，質疑糟蹋學生。網友說，已向教育部檢舉該師不當言論，正在等教育部回覆。

劉姓老師擔任學校生教組長，卻在網路上以「你媽是慰安婦嗎」，攻擊政治立場不同網友的母親，事後已刪文。（家長提供）

