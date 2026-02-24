誘2少年傳肛門照 保一總隊警員遭判刑1年10月

保一總隊前葉姓警員，遭控誘騙2名少年自拍肛門照片供他觀賞，被法院判處1年10月徒刑。（記者林嘉東攝）

內政部警政署保安警察第一總隊前葉姓警員，遭控利用交友軟體結識2名年僅14、15歲的少年，並以「我想看你的穴」等言語，誘騙少年自拍肛門照片供他觀賞。基隆地方法院審理後，依葉員犯拍攝少年之性影像罪，判處葉員應執行有期徒刑1年10月。

葉員前年5月支援基隆市警察局勤務時，透過交友軟體約出就讀國中的少年阿志（化名）口交。阿志回到學校後，跟同學說自己幫警察口交還賺了2千元，案件意外曝光。

基隆地院考量葉員無前科，依妨害性自主罪，判處葉員1年徒刑，緩刑5年；未料，檢警在清查其手機時又發現，葉員竟透過網路另邀約2名高中少年，引誘對方拍攝肛門照給他看。

檢方認定，葉男明知2名高中生，均未成年，多次傳送「我想看你的穴」、「現在、我想看」等露骨訊息，引誘2名分別住在新北市及苗栗縣的少年，自拍肛門照片後傳送給他，依葉員涉犯兒童及少年性剝削防制條例起訴他，並請法官審酌葉員為公務員加重其刑。

法院審理時，葉男辯護律師抗辯是少年是「自行拍攝」照片，並非葉男親手拍攝，認為不應依兒少性剝削條例論處，不過，法官引用最高法院見解，認定葉員說服少年自拍，屬於「藉少年之手」製造性影像，構成拍攝少年之性影像罪。

至於檢察官請求對葉員加重其刑，法官認為，葉男雖具警察身分，但結識少年與犯案過程均是透過一般私人交友軟體，並非於執行職務期間或利用職務權利犯案，認為不應加重；不過，審酌葉員身為警察卻知法犯法，且迄今未與被害人達成和解，依葉員犯拍攝少年之性影像罪合併判處應執行1年10月。全案可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

