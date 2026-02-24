警破竹聯幫「喪屍煙彈」製毒廠 進口上百公斤化學原料製毒首例

警方破獲竹聯幫陳姓男子經營「喪屍煙彈」分裝場，現場查獲多桶製毒的液體原料試劑。（記者陳建志翻攝）

刑事局電信偵查大隊前年9月偵破毒品咖啡包販毒集團，經向上溯源發現竹聯幫陳姓男子（26歲）收購空菸彈殼並進口多桶化學試劑意圖合成依托咪酯（喪屍煙彈）結晶，去年2月出動維安特勤攻堅搜索，當場逮獲陳男和徐姓同夥（23歲），除查獲上千顆搖頭丸、毒品咖啡包等毒品，還起出29.8 公斤化學粉末1桶、液體原料試劑4桶重約78公斤，為國內首例意圖以化學試劑合成依托咪酯結晶案，近日將陳、徐兩人依毒品罪嫌起訴。

刑事局電信偵查大隊前年9月偵破竹聯幫李姓男子為首的毒品咖啡包販毒集團，經向上溯源發現同為竹聯幫的陳姓男子（26歲）收購空菸彈殼並進口多桶化學試劑意圖合成依托咪酯結晶，與桃園市警局平鎮分局共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方蒐證完成後，去年2月直搗新竹北埔的原料工廠和陳嫌、徐嫌的住處，當場在陳男住處查獲依托咪酯紅色菸油、異丙帕酯菸油及混合「喪屍煙彈」所需的各式調味菸油、空菸彈逾1000個等分裝工具、卡西酮原料（總重1021公克）、化學粉末1桶（重約29.8公斤）、液體原料試劑4桶（共重約78公斤）等。

警方發現，陳嫌進口的相關化學原料，經送驗發現經由一定製程可合成依托咪酯結晶，為國內首例意圖以化學試劑合成依托咪酯結晶案，不過陳嫌並無化工背景，主要靠自行上網查詢相關製毒流程，所幸還沒開始製毒就被警方查獲。

警方另在徐嫌處所查扣近千顆第二級毒品MDMA搖頭丸、毒品咖啡包等毒品，市價約115萬，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，檢方近日偵結，將陳嫌和徐嫌依製造、販賣毒品罪嫌起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方破獲竹聯幫陳姓男子經營「喪屍煙彈」分裝場，現場查獲製毒的化學粉末。（記者陳建志翻攝）

警方破獲竹聯幫陳姓男子經營「喪屍煙彈」分裝場，去年2月出動維安特勤人員進行攻堅。（記者陳建志翻攝）

警方破獲竹聯幫陳姓男子經營「喪屍煙彈」分裝場，當場逮捕陳嫌（右）。（記者陳建志翻攝）

警方破獲陳姓、徐姓男子涉嫌販毒，在住處起出搖頭丸、毒咖啡包等大批毒品。（記者陳建志翻攝）

