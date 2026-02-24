高市刑大攻堅 破2販毒據點逮8嫌

警方提前攻堅，嫌犯慌亂竄逃，架梯由2樓翻窗逃至隔壁頂樓躲藏，仍被警方揪出逮捕。（圖由民眾提供）

有多項前科的洪姓男子（39歲）不知悔改，扮起藥頭租屋販毒，藥腳落網供出洪在高雄鹽埕、屏東萬丹的販毒據點，高市刑大組成專案小組攻堅，洪嫌等8嫌竄逃藏躲，仍被警方一一逮捕，其中還有3人是通緝犯，查扣安非他命、依托咪酯煙彈、電子磅秤等分裝器具及證物，全案移送高雄地檢署偵辦。

據了解，主嫌洪男意圖牟取不法利益，並利用鹽埕區租屋處與屏東縣萬丹鄉透天厝，做為吸食毒品群聚交易處所，屋外還加裝監視器藉以躲避警方查緝，高市刑大聯手新興分局跟監埋伏，洪嫌等人察覺樓下有可疑車輛，便叫手下敲車窗探虛實。

恰巧鄧姓藥腳前來聚集吸毒，見狀心虛逃逸，警方提前攻堅收網，洪、李、葉3人慌亂竄逃，架梯由2樓翻窗逃至隔壁頂樓躲藏，仍被警方揪出逮捕，2處共查獲8嫌，其中葉姓、李姓、邱姓3男均為通緝犯，涉嫌詐欺、洗錢、吸毒等案件遭通緝。

洪嫌否認販毒，只承認有供毒給友人吸食，但有藥腳指證歷歷，稱向洪嫌等人買毒品，警方共查獲洪姓毒販與在場持毒通緝犯共8人，查扣毒品安非他命、依托咪酯液體、依托咪酯煙彈、電子磅秤、電子煙彈殼等分裝器具及手機等證物，全案移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

刑大大隊長鄢志豪表示，透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩社區毒犯及瓦解供毒網絡，去（114）年查獲毒品重量較前年增加518.53公斤，成長23.26%，警方對於毒品犯罪將持續採取零容忍態度，落實「全面清查、強力掃蕩、溯源刨根」執法作為，徹底斷絕毒品來源與供應鏈。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高市刑大攻堅破2販毒據點逮8嫌3人通緝。（圖由民眾提供）

高市刑大攻堅破2販毒據點，查扣多類毒品，一舉逮獲8嫌。（記者黃良傑攝）

