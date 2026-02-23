獨家》總長票選2-1／檢察總長推薦票選罕見難產 徐錫祥恐將無對手

總統府本月11日已核准法務部政務次長徐錫祥辭職，並轉任最高檢察署主任檢察官一職。（資料照）

最高檢察署檢察總長邢泰釗將於5月7日任滿，檢察官協會過去都會在2月前舉辦新任總長推薦票選活動，不過，今年至今仍未公布何時舉行，可說相當罕見。

根據法院組織法第66條規定，檢察總長於任滿前1個月，總統應提出新任人選，也就是說，最晚必須在2026年4月7日之前完成提名，並送交立法院行使「同意權」。

依慣例，由全體檢察官所組成的檢察官協會，會在現任檢察總長卸任前，舉行新任總長推薦票選活動，以2014年、2018年及2022年這三次為例，都在1月及2月間完成投票及公布票選結果，不過，今年至今，檢協會都尚未公布總長票選活動的相關資訊。

據了解，活動至今難產，主要是基層檢察官分成兩派，有人主張要辦，理由是，票選活動行之有年，由全體檢察官以民主方式票選推舉總長人選，充份展現全體檢察官的想法，可以提供總統做為提名的參考。

主張不要辦的檢察官則認為，以往出現過被列在票選名單上的檢察官，私下抱怨根本無意願參選，但仍被「趕鴨子上架」，而如果要檢察官自己報名參選，又好像怪怪的，此外，檢察總長雖然是全國檢察官的龍頭，但自從特偵組裁撤後，檢察總長實權大不如前，對基層檢察官而言，總長一職象徵意義大於實質意義，是否有必要再大張旗鼓辦票選，然後為總長人選背書，也有疑義。

另外，有檢察官也認為投開票方式並不嚴謹，而在2018年曾發出聲明，主張檢協會應永續舉辦檢察總長推薦票選的檢察改革團體「劍青檢改」，今年內部也有不同意見，並未堅持一定要辦票選，據了解，檢協會先前曾開會討論到底要不要辦票選，但沒有做出結論。

回顧2014年、2018年及2022年的最近三次票選結果，2014年因回收率不足未公布結果；2018年及2022年公布票選前五名，總統均從五人名單中擇一提名總長人選，並順利通過立法院同意，出任檢察總長。

不過，檢察總長推薦票選結果，對總統提名何人擔任總長並無實質拘束力，總統府本月11日已核准法務部政務次長徐錫祥辭職，並轉任最高檢察署主任檢察官一職，外界普遍認為，是法務部為了向總統建議提名徐為下一任檢察總長的佈局。

