    首頁 > 社會

    嘉義男超商亮刀、遊蕩碎念「想試刀槍會入嗎？」警當街查獲強制送醫

    2026/02/23 10:41 記者王善嬿／嘉義報導
    洪男在超商與店員口角後突亮刀，警方查獲並將他強制送醫。（警方提供）

    洪男在超商與店員口角後突亮刀，警方查獲並將他強制送醫。（警方提供）

    嘉義市昨深夜驚傳有男子走在路上持刀碎念「想試看刀槍會入嗎？」還在超商與店員爭執、亮刀威脅後離去。警方事後查獲洪姓男子涉案，在該男子身上查扣一把刀，因洪男精神不佳、情緒激動，通報119將他強制送醫，由於店員、路人暫未有人提告，是否涉違反恐嚇或社會秩序維護法，待進一步調查釐清。

    一名廖姓網友昨在「綠豆嘉義人」社群媒體貼文「嘉義市民小心這個人」，文內指出該男子在新榮路民族路口，與他僅兩步的距離，走在後面碎念「你想試看刀槍會入嗎？」因他沒搭理，該男子就離開走了一段距離，直到銀行門口員警巡邏查獲，呼喊這人手上有刀，當下上前將男子處理，該網友還說，陌生人毫無防備地亮刀威脅，真的越想越害怕。

    警方22日晚間11點許獲報有男子在超商亮刀滋擾，警方到場，據超商店員供述，年約40多歲的洪男深夜持繳費收據來店裡聲稱多收錢，要求店員退費，店員說明與洪男發生口角，洪男就突亮刀，所幸無人受傷，待警方趕抵現場，洪男已離開。

    警方事發後在垂楊路查獲洪男，洪男坦承有持刀，並在與員警敘述過程中，仍情緒失控，警方先行將洪男強制送醫，雖店員表示暫不提出告訴，全案後續依法處理中。

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
