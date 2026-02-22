為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    抓到了！疑打麻將輸1萬多不爽 苗栗男初一掃射「地方聞人宅」13槍

    2026/02/22 10:54 記者蔡政珉／苗栗報導
    麻將輸1萬多離開起爭執！苗栗男討面子竟持衝鋒槍掃射「地方聞人宅」 13發子彈。（民眾提供）

    麻將輸1萬多離開起爭執！苗栗男討面子竟持衝鋒槍掃射「地方聞人宅」 13發子彈。（民眾提供）

    苗栗縣23歲施姓男子與22歲黃姓男子農曆大年初一（17日）凌晨4點涉嫌直接朝竹南鎮一處地方聞人住處窗戶掃射13槍，作案後驅車逃逸，警方獲報追緝，昨（21）日晚間9點多逮捕2人到案，將持續釐清案情，後續依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

    由於遭衝鋒槍掃射民宅主人為竹南鎮地方聞人，且與政壇頗具淵源，一度傳出可能與地方選舉有關；竹南警方經調查後，發現案發前施男在該處民宅與該地方聞人孫子等一眾友人打麻將小賭，最後施男輸了1萬多元，施男想先離開但對方擔心施男不還錢發生爭執，讓施男感到沒面子，託人送錢至民宅離開後，施男再找來黃男作案。

    施、黃2人於17日、農曆大年初一凌晨4點認為當時較無人跡，為討回面子驅車至該戶民宅外後直接持槍掃射13槍，過程不到3秒鐘便離開，該住宅窗戶玻璃被子彈掃射破裂，所幸未造成人員傷亡。

    警方獲報後成立專案小組展開偵辦，連日調閱周邊監視器畫面，逐一比對可疑車輛與人員動線，同步訪查並整合情資後確定施、黃2人涉案，順利查緝2人到案。

    警方查獲作案衝鋒槍發現為改造槍枝，但施、黃2人稱，槍枝、子彈為一名已過世大哥所借放，但警方認為此為「標準說法」，目前持續調查槍枝來源。

