    首頁 > 政治

    陳光復睜眼！對家屬呼喚有反應 心肝腎健康「跌倒再起來」後盾

    2026/02/22 16:56 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復（右）日前在文化局演藝廳發放福袋，下樓梯摔倒重傷昏迷送醫。（民眾提供）

    澎湖縣長陳光復（右）日前在文化局演藝廳發放福袋，下樓梯摔倒重傷昏迷送醫。（民眾提供）

    澎湖縣長陳光復大年初一，由樓梯重摔昏迷送醫，由於陳光復是虔誠的基督教徒，馬公長老教會為陳祈福，教友們齊心獻詩《我要仰望耶和華》，並將影片傳給陳的家人，家人透過陳光復臉書回應：【謝謝大家的祈禱，他聽見了，也正仰望著光】

    陳光復家人表示，這幾天對守候在高雄的家人來說，最溫暖的力量，莫過於從家鄉澎湖傳來的每一聲祈禱。今（22）日早上，收到馬公長老教會教友們傳來的影片，聽著大家齊心獻詩《我要仰望耶和華》，看著教友們為光復全心祈禱。歌詞裡「我的對敵啊，不用向我誇口！我有跌倒要再起來...我在黑暗中，祂作我的光。」這段話，就像是光復現在最真實的寫照。

    「他睜開眼睛，眼球也跟著有反應」

    家人向大家報告：光復真的聽見了，他也正在努力。這幾天，在耳邊輕聲對他說著大家對他的愛，他睜開眼睛，眼球也跟著有反應。看著昏迷指數從入院時的3，進步到現在的6，我們看見他的生命韌性，也看見了上帝的應允。醫療團隊正全力穩定他的血栓狀況，指數已逐日下降，並增加了營養補給。

    醫師提到，陳的心臟、肝腎等基礎指數都非常健康，這證明身體底子很好，擁有「跌倒要再起來」的最強後盾。雖然肺部因急救時有些許積水，但醫師強調都在可控範圍內。目前光復仍處於關鍵觀察期，雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。醫師提醒要給病人時間與耐心，請大家繼續為光復加油，讓我們一起守望。每一位不曾放棄、為光復祈禱，不論以何種形式與宗教祝禱，我們真的感謝。

    馬公長老教會為陳光復祈福，希望耶和華的光照耀陳光復。（陳光復臉書提供）

    馬公長老教會為陳光復祈福，希望耶和華的光照耀陳光復。（陳光復臉書提供）

