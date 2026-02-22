匯50萬買「增值藝術品」？ 警方揪出詐騙集團謊言

警方到場向謝女勸說。（記者王冠仁翻攝）

謝姓婦人某次跑到台北市一家銀行，打算辦理臨櫃匯款50萬元，行員詢問她用途，她聲稱是要購買會增值的藝術品，還說是朋友的兒子要賣給她；行員察覺有異，通報警方。員警到場後，儘管謝聲稱有看過藝術品實體，但警方發現對方並沒有提供任何收據或購買證明，相當不合合理，研判是詐騙集團陷阱，苦心勸說，謝這才放棄匯款。

北市警萬華分局龍山派出所日前接獲轄內元大銀行通報，行員聲稱有一名謝姓婦人要臨櫃匯款50萬元，但其用途說詞可疑，懷疑她遇上詐騙集團。

警員侯伯憲、王皓平前往現場關懷，謝女告訴警方，她的朋友聲稱其兒子急需用錢，拜託她購買其兒子製作的藝術品，還保證該藝術品會逐漸增值，非常適合投資。

員警聽聞研判不合常理，連忙詢問謝女藝術品在哪裡？是什麼材質？謝無法回答相關細節，卻堅稱自己有看過實體，還說自己是第3次購買，不會被騙；謝女還說，藝術品買來以後都放在友人兒子的倉庫內。

員警接著詢問謝女，有沒有拿到任何購買證明、收據或是倉庫保管文件，謝女這時也察覺有異；員警這時接著解釋她可能遇上詐騙集團，因為她不但未取得商品，甚至連相關書面契約、文件資料都沒有，不像是正常買賣。她最終才驚覺可能遭到詐騙，立即取消匯款程序。

萬華分局呼籲，詐騙手法層出不窮，投資時須謹慎思考多方查證，以免落入詐騙集團假投資陷阱。如果年節期間遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並立即撥打165或110確認無虞，以防受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

