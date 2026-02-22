為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    匯50萬買「增值藝術品」？ 警方揪出詐騙集團謊言

    2026/02/22 10:56 記者王冠仁／台北報導
    警方到場向謝女勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場向謝女勸說。（記者王冠仁翻攝）

    謝姓婦人某次跑到台北市一家銀行，打算辦理臨櫃匯款50萬元，行員詢問她用途，她聲稱是要購買會增值的藝術品，還說是朋友的兒子要賣給她；行員察覺有異，通報警方。員警到場後，儘管謝聲稱有看過藝術品實體，但警方發現對方並沒有提供任何收據或購買證明，相當不合合理，研判是詐騙集團陷阱，苦心勸說，謝這才放棄匯款。

    北市警萬華分局龍山派出所日前接獲轄內元大銀行通報，行員聲稱有一名謝姓婦人要臨櫃匯款50萬元，但其用途說詞可疑，懷疑她遇上詐騙集團。

    警員侯伯憲、王皓平前往現場關懷，謝女告訴警方，她的朋友聲稱其兒子急需用錢，拜託她購買其兒子製作的藝術品，還保證該藝術品會逐漸增值，非常適合投資。

    員警聽聞研判不合常理，連忙詢問謝女藝術品在哪裡？是什麼材質？謝無法回答相關細節，卻堅稱自己有看過實體，還說自己是第3次購買，不會被騙；謝女還說，藝術品買來以後都放在友人兒子的倉庫內。

    員警接著詢問謝女，有沒有拿到任何購買證明、收據或是倉庫保管文件，謝女這時也察覺有異；員警這時接著解釋她可能遇上詐騙集團，因為她不但未取得商品，甚至連相關書面契約、文件資料都沒有，不像是正常買賣。她最終才驚覺可能遭到詐騙，立即取消匯款程序。

    萬華分局呼籲，詐騙手法層出不窮，投資時須謹慎思考多方查證，以免落入詐騙集團假投資陷阱。如果年節期間遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並立即撥打165或110確認無虞，以防受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播