清晨4時馬路放煙火被阻止 竟改往租屋處放險釀火災

24歲鄭男在自家陽台放煙火，險釀成火災，警方隨即派遣鶯歌分駐所警力趕赴現場。（記者楊心慧翻攝）

新北市鶯歌區育賢街今（21）日清晨傳出施放煙火聲響，驚擾附近住戶安寧，沒想到是一名24歲鄭姓男子在自家陽台放煙火，險釀成火災，警方隨即派遣鶯歌分駐所警力趕赴現場，消防人員亦同步到場協助處理，鄭男涉嫌違反《爆竹煙火管理條例》，後續已移由鶯歌消防分隊依權責續行辦理。

有網友在社群網站Threads指出，有民眾原在馬路上放鞭炮，他告知不要放，結果該男子竟躲回家放，清晨4點實在很擾民，「這種放法跟頑劣的性格確定不用將人帶回警局嗎？」

新北市警察局三峽分局指出，清晨4時10分接獲110通報，指育賢街一處住宅有人在陽台施放煙火，經會同消防人員並徵得房東同意後入內查看，在該戶陽台發現施放後的煙火殘骸。經查確認，租客24歲的鄭男在陽台放煙火。現場雖未造成火災或人員傷亡，但深夜施放煙火已影響周邊住戶安寧。

三峽警分局表示，員警已依規定查證身分並抄登相關資料，本案因於集合住宅陽台施放煙火，涉嫌違反爆竹煙火管理條例，後續已移由鶯歌消防分隊依權責續行辦理。

警方也提醒，施放爆竹煙火應遵守相關法規及安全規定，切勿於集合住宅或易引發危險之場所施放，以免觸法並危及公共安全。

