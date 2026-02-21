為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    告密者也喊冤？ 李遠揭「白先生」故事：轉型正義必須堅持走下去

    2026/02/21 14:01 即時新聞／綜合報導
    文化部長李遠。（資料照）

    文化部長李遠。（資料照）

    國家人權博物館景美紀念園區於農曆春節期間湧現空前人潮，展現社會對轉型正義的關注。文化部長李遠分享一名中正紀念堂外「告密者」白先生的故事，直言對方至今仍對未領到獎金忿忿不平，更不自覺是加害者，這讓他深感轉型正義之路漫長，強調「一定要堅持走下去」。

    李遠昨（20）日在臉書發文表示，由於不知道其姓氏，故以白色恐怖的「白」稱呼對方。這名「白先生」每天準時在中正紀念堂訴說白色恐怖時期特務機構如何以獎金收買告密者，且形容當時密探遍布如現今的7-11。

    他指出，原以為白先生是受害者，細聽才發現他竟是當年的告密者，且一輩子忿忿不平、抱怨上級吞掉了他的獎金，看著周遭大樓感嘆「沒良心的人都買了豪宅」，完全不認為自己也是加害者的一環。

    李遠提到曾試圖與其對話，提及自己有3位舅舅被抓走，卻換來對方冷回「那干我什麼事？」這句話讓李遠深受衝擊，使他更加相信，「轉型正義還有很漫長的路要走。但是我們一定要堅持走下去。」

    他也透露，因為工作的關係，已經很久沒有去杉樹林了，「我很想念白先生，希望他一直都健在，可以重複訴說著他所親身經歷過的一切。今天終於又去了杉樹林，那張椅子不見了，但是白先生依舊在，只是他穿上夾克拿著傘正要離開。他見到我，眼睛一亮，似曾相識。忽然轉身對著天空大喊：『白色恐怖來囉，大家快來領獎金啊。』」

    李遠最後感嘆，也許那一天，可以邀請白先生去看看正在中正紀念堂展覽的「自由花蕊」，進門處就有他一再重複訴說的那些機關名稱。他強調，目前該展覽每週有來自國際及國內大約7000名參觀者，也留下許多感人的回饋。

