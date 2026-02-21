驚！ 海釣客突落海險溺斃 海巡火速搶救脫險

男子春節釣魚突踩空落海，海巡火速搶救脫險。（海巡署提供）

驚！農曆春節險傳憾事，2名男子大年初四（20日）到彰化縣線西鄉塭仔港附近岸邊海釣時，其中1名男子突然腳滑踩空跌落海裡，在海面上載浮載沉並呼喊「救命啊！」友人見狀趕緊就近向海巡署中部分署第三岸巡隊求救，岸巡人員火速趕往現場以拋繩袋將他救上岸，腳部血流如注，火速將他送醫治療後脫險。

海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所指出，這起驚險事件發生在昨天下午2點多，2名男子在春節期間的大年初四前往塭仔港附近海釣，不料其中1人突然失足落海，適逢漲潮期間海面風浪大，男子在海上漂浮，情勢相當危急，幸友人就近向他們求救，立即派遣人員攜帶救生救難裝備前往救援。

塭仔安檢所人員抵達塭仔泊區，發現男子於水面載浮載沉，立即以拋繩袋及魚雷浮標實施救援，3分鐘後即將民眾援救上岸，經檢視男子意識清楚，僅手腳擦挫傷，實施傷口消毒處置後，將其送往彰濱秀傳醫院治療，解除危機。

第三岸巡隊指出，所幸平日宣傳若民眾發生危難、救生或救難等案件，可撥打海巡118免費服務專線，男子的友人就是撥打118專線求救，才避免不幸憾事發生，足見宣導奏效；民眾如欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，瞭解各縣市海域狀況，以降低危安風險，確保遊憩安全。

男子腳部血流如注，海巡人員緊急包紮。（海巡署提供）

