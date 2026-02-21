懷疑前妻被載走，苗栗男把煙火加螺絲釘丟擲「土製炸彈」。圖為苗栗地院。（資料照）

男子阿喜（化名）因懷疑前妻被另名男子阿德（化名）載離，阿喜不滿兩人接觸，前往香鋪購買煙火後加入螺絲釘等物後製作成「土製炸彈」後，阿喜去年9月間前往阿德住處丟擲一枚未爆炸、另一枚引爆時閃燃巨大火花；苗栗地院法官近期審理後，依非法製造爆裂物罪，判處阿喜有期徒刑8年，併科罰金4萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日；阿喜又犯非法使用爆裂物未遂罪，處有期徒刑10個月。

判決書指出，阿喜購買煙火後加工填裝螺絲釘作為增傷物，之後再利用紅土、紙片封口並以膠帶緊密纏繞，並置放爆引（芯）作為發火物，製造結構完整、具有殺傷力、破壞性的「土製炸彈」。

請繼續往下閱讀...

鑑定人指出，阿喜製造的「土製炸彈」內的火藥經秤重為20.4公克，火藥量不少具顯著殺傷力，並依該「土製炸彈」包裝方式判斷應是人工纏繞，且加工程度已經與原廠出廠的市售煙火完全不同。

阿喜則稱，並未見過、恐嚇阿德，雖購買煙火但未製作爆裂物；辯護人稱，阿喜點燃的其中一物並未引爆，鑑定人鑑定時也未實際引爆，無法證明該物是否確實爆炸、造成殺傷力、破壞性，且鑑定人只是拆解觀看便推斷出具殺傷力、破壞性，否認該物屬爆裂物。

阿喜案發時前往阿德住處，點燃改裝「土製炸彈」丟向對方座車，音導火芯燃燒至中途熄滅，未釀成災禍；阿喜隨後往前行駛後丟擲第二枚「土製炸彈」則引發閃燃巨響。

法官認為，包括創製、改造、組合、混合、化合等行為屬製造爆裂物，第一枚土製炸彈熄滅僅是偶發障礙，加上阿喜曾自白要警告阿德等語，故依法判刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法