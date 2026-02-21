為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    懷疑前妻被載走 苗栗男把煙火加螺絲釘丟擲「土製炸彈」

    2026/02/21 10:00 記者蔡政珉／苗栗報導
    懷疑前妻被載走，苗栗男把煙火加螺絲釘丟擲「土製炸彈」。圖為苗栗地院。（資料照）

    懷疑前妻被載走，苗栗男把煙火加螺絲釘丟擲「土製炸彈」。圖為苗栗地院。（資料照）

    男子阿喜（化名）因懷疑前妻被另名男子阿德（化名）載離，阿喜不滿兩人接觸，前往香鋪購買煙火後加入螺絲釘等物後製作成「土製炸彈」後，阿喜去年9月間前往阿德住處丟擲一枚未爆炸、另一枚引爆時閃燃巨大火花；苗栗地院法官近期審理後，依非法製造爆裂物罪，判處阿喜有期徒刑8年，併科罰金4萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日；阿喜又犯非法使用爆裂物未遂罪，處有期徒刑10個月。

    判決書指出，阿喜購買煙火後加工填裝螺絲釘作為增傷物，之後再利用紅土、紙片封口並以膠帶緊密纏繞，並置放爆引（芯）作為發火物，製造結構完整、具有殺傷力、破壞性的「土製炸彈」。

    鑑定人指出，阿喜製造的「土製炸彈」內的火藥經秤重為20.4公克，火藥量不少具顯著殺傷力，並依該「土製炸彈」包裝方式判斷應是人工纏繞，且加工程度已經與原廠出廠的市售煙火完全不同。

    阿喜則稱，並未見過、恐嚇阿德，雖購買煙火但未製作爆裂物；辯護人稱，阿喜點燃的其中一物並未引爆，鑑定人鑑定時也未實際引爆，無法證明該物是否確實爆炸、造成殺傷力、破壞性，且鑑定人只是拆解觀看便推斷出具殺傷力、破壞性，否認該物屬爆裂物。

    阿喜案發時前往阿德住處，點燃改裝「土製炸彈」丟向對方座車，音導火芯燃燒至中途熄滅，未釀成災禍；阿喜隨後往前行駛後丟擲第二枚「土製炸彈」則引發閃燃巨響。

    法官認為，包括創製、改造、組合、混合、化合等行為屬製造爆裂物，第一枚土製炸彈熄滅僅是偶發障礙，加上阿喜曾自白要警告阿德等語，故依法判刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播