    春節聚會防狼新招！波麗士自創饒舌神曲 被讚神宣導

    2026/02/15 17:35 記者楊心慧／台北報導
    台北市警察局婦幼警察隊推出自創「沒點頭，別上頭!」饒舌（Rap）Battle宣導影片。（台北市婦幼警察隊提供）

    春節假期各餐飲娛樂場所進入聚會高峰，台北市警察局婦幼警察隊推出自創「沒點頭，別上頭!」饒舌（Rap）Battle宣導影片，透過「三方視角」的舞台對抗概念，將酒後肢體衝突轉化為節奏鮮明的音樂對話，呼籲民眾在春節歡慶之餘，應時刻尊重他人的「身體自主權」，避免因一時微醺而逾越法網。

    影片為自創，演出人員更全數由北市婦幼警察同仁親自擔綱，劇情由「醉後玩家」因酒後動作過大觸碰他人身體拉開序幕，接著由參加聚會的「人間清醒」女性唱出受侵犯的不適感，並嚴正拒絕不當肢體接觸。

    警察最後壓軸登場，以強而有力的歌詞定論「越界不是玩笑，是違法究責」，明確指出飲酒絕非性騷擾的護身符，法律對於侵犯身體界線的行為將追究到底，強調「同意」才是社交互動最基本的規矩。

    北市婦幼警察隊提醒，春節聚會環境如為密閉空間，民眾應注意社交距離並站穩界線，若未經同意觸摸他人私密部位，極可能觸犯《性騷擾防治法》。警方希望透過這首洗腦的饒舌口訣「沒點頭，別上頭」，傳遞正確的自我保護與尊重觀念，呼籲大眾在盡興慶祝佳節的同時，應相互尊重彼此的自主權，共同營造安全、安心的社交環境。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

