    首頁 > 社會

    紫南宮馬年錢母仿冒品以假亂真 仔細比對真品才知破綻多

    2026/02/14 15:59 記者陳鳳麗／南投報導
    紫南宮典藏套幣錢母的防撞底座布是橘色，仿冒品是淺綠色；套幣鑲嵌膠條是酒紅色，仿冒品是鮮紅色。（圖由紫南宮提供）

    紫南宮馬年「駿馬奔騰」的典藏錢母套幣，網路平台驚見販售仿冒品，南投縣警方查獲大批仿冒錢母，經與真品比對發現仿冒品粗製濫造，不只駿馬無齒，幣面字體歪斜、幣上元寶呈霧狀，另聚寶袋繩紋不明顯、盒內防撞底座布及鑲嵌膠條顏色與真品不同，紫南宮呼籲不要購買就不會受騙失財。

    紫南宮每年的錢母一公開，就吸引信眾注意，今年元旦發送馬年錢母，更吸引10萬人以上排隊領取，惟因為現場發送的以單個裝的馬年金幣或銀幣，「駿馬奔騰」典藏錢母套幣發送的較少，因此有人仿冒製作該套幣，再由不同人批來上網販售，南投縣警局刑警大隊接獲買到仿冒錢母的民眾報案後，網路鎖定特定販售者，在台中市某處倉庫查獲434套仿冒典藏套幣組。

    警方與紫南宮人員經比對真假典藏錢母套幣組，發現仿冒品細看破綻一大堆，典藏套幣錢母的真品，馬匹有明顯的牙齒、鑲嵌金幣和銀幣錢母的膠條為酒紅色、馬背馱著聚寶袋的繩紋立體明顯幣面的元寶圖案是亮面、面字體端正、聚寶袋與馬背的聚袋一體成型、包裝盒內的防撞底座布是亮橘色。

    仿冒錢母不只駿馬無齒，而且鑲嵌套幣的膠條是亮紅色、幣面元寶是霧面、字體歪斜、聚寶袋繩紋紋粗糙、鑲嵌金幣和銀幣錢母的膠條為酒紅色；聚寶袋與馬背間有白色黏膠，包裝盒內的防撞底座布是淺綠色。

    紫南宮馬年典藏套幣錢母，真品的駿馬牙齒明顯，仿冒品則無齒。（圖由紫南宮提供）

    錢母真品的元寶是亮面，仿冒品則是霧面。（圖由紫南宮提供）

