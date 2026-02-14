為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    殺價買「烤肉車」喊八字重沒在怕 男竟嫌臭反告車商詐欺

    2026/02/14 15:52 記者張聰秋／彰化報導
    買賣中古車糾紛多半出在口說無憑，專家建議買賣雙方務必將約定寫在買賣契約書，並在合約備註欄註明賠償條款，確保雙方權益。示意圖。（記者張聰秋攝）

    買到「兇車」告車行詐欺！1名男子3年前花50萬元買中古休旅車，車內有異味，發現這台車曾有人燒炭輕生，控告業者涉嫌詐欺隱匿。不過，彰化地院審理驚人反轉，證人指證男子買車前聚餐時，曾拿「烤肉車」當籌碼殺價，還說「八字很重沒有問題、沒在怕」，法官據此認定業者並無詐欺犯意，判決無罪。

    判決書指出，2023年初，男子向中古車行買下出廠不到5年的休旅車，但他指控，買回後總覺得車內瀰漫一股異味，家人問神，神明說有問題，再上網肉搜車籍資料，驚覺曾有人在車內燒炭輕生，也就是俗稱的「兇車」。男子認為，若早知如此，絕不會購買，憤而對業者提告詐欺取財。

    法官審理過程，有證人指稱，成交前兩天曾與買賣雙方同桌聚餐，當時男子正與業者洽談買車，席間兩人大方討論這台「烤肉車」。當下證人好奇詢問雙方什麼是烤肉車？得知是燒炭事故車後，還擔心問男子，「這樣敢買嗎？」男子竟回，他的八字很重，沒有問題、沒在怕，隨即以此為由，要求業者再算便宜一點，業者回言，價格已開很低，最後50萬元成交。

    法官審理認為，證人與雙方並無恩怨，且非買賣利害關係人，證詞極具可信度。反觀男子雖然主張業者未告知，但其家人搜尋到的網路資料僅能證明車輛的身世，無法推翻男子在買車前早已知悉實情的事實。此外，根據汽車鑑價協會報告，該車當時正常行情約54萬元，業者以50萬元售出，價格並未異常偏高。

    法官認定，男子在買車前不僅知情，還以此作為議價籌碼，業者並無施用詐術或刻意隱瞞，判決業者無罪，全案仍可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

