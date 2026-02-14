為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    橘子將返台投案恐是真的！ 潘俊霖爆：長輩無法原諒柯一家人

    2026/02/14 15:44 即時新聞／綜合報導
    柯文哲嗆「鏡週刊」新年「改過自新，重新做人」。（記者塗建榮攝）

    有記者近日爆料，前台北市長柯文哲的幕僚「橘子」過年期間可能返台投案，柯文哲則嗆《鏡週刊》新年「改過自新，重新做人」。曾長期為柯貼身拍攝、綽號「金牌霖」的潘俊霖在臉書發文曝光橘子家世，表示她從小不愁吃穿，家中長輩疼愛有加，如今替柯文哲擔負著亡命天涯四處逃亡的日子，時間久了自然家中長輩會無法原諒柯文哲一家人。

    潘俊霖今日在臉書發文表示，他一直覺得橘子不會、也不需要中飽私囊，「她只是一個被交辦工作的年輕人」。潘俊霖透露，橘子是台灣史上首位醫學博士杜聰明後代，家中長輩世代從醫累積了不少財富，有著許多土地。橘子的長輩們除了在目前居住的中山區外，連陽明山都還有閒置的房地產。

    潘俊霖表示，橘子不菸不酒，更從未聽聞橘子有賭博等不良嗜好，家中長輩更是對她疼愛有加，以前橘子也常常跟他說她阿嬤的銘言「只要錢能解決的事情，都是小事」。

    潘俊霖指出，一個從小不愁吃穿的人，替柯文哲擔負著亡命天涯四處逃亡的日子，時間久了自然家中長輩會無法原諒柯文哲一家人，所以他相信相關的傳聞。

