    首頁 > 政治

    慰勉海巡 卓榮泰：年後全面檢視福利政策

    2026/02/14 15:37 記者黃子暘／新北報導
    行政院長卓榮泰今（14）日前往新北市八里區北部地區機動海巡隊慰勉相關人員。（圖由行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（14）日前往新北市八里區北部地區機動海巡隊慰勉相關人員。（圖由行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（14）日前往新北市八里區北部地區機動海巡隊慰勉相關人員，頒發加菜金。卓榮泰說，政府加速新式造艦計畫，盼在硬體上加速改善外，福利、勤務環境也會全面檢討加強，行政院秘書長張惇涵已主動表示過年後，政府將做全國的相關人員福利政策重新檢討，希望大家辛苦工作時，人民也更願意用納稅錢、國家也更需要把海巡同仁的生活安排照顧得更好，他也懇託海巡珍惜每一份人民託付的任務與使命。

    卓榮泰指出，近期參加許多海洋委員會海巡署破獲毒品的場合，海委會主委管碧玲也經常利用週四行政院會來請命海委會經費，也經常用通訊軟體告訴他海巡署破獲多少毒品、執行多少海上救難，她將海上救難、查緝走私、防範毒品當作生命最重要部分，大家如此投入工作，一定能把工作做得更好。

    卓榮泰說，海象差時執勤，靠近船隻要登船的那刻是最危險的時刻，但海巡義無反顧保衛國家，維護我海疆秩序、海域主權與安全；灰色地帶的侵擾事件不斷發生，且都充滿敵意與惡意，數量體積也許比我更具優勢，但海巡同仁仍為國家使命不懼威脅站在第一線，總統、行政院盼在過年期間向各位致謝，也會用實質行動表示對海巡的支持，海纜安全、海上漁全守護、主權維護各方面，還需多多仰賴海巡。

    「當國人在團圓的時候，很多我們的弟兄姊妹們還要執行業務執行工作」，卓榮泰表示，他要用最誠摯的心情代表國家像海巡致謝，國家會與海巡同在，「挺海巡護台灣，挺台灣要護海巡」。

    

    

    圖
