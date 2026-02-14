為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    揭李四川親弟是「環保蟑螂」 四叉貓揭肉搜過程：隨便翻都有

    2026/02/14 15:55 即時新聞／綜合報導
    四叉貓PO出小琉球環保蟑螂李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

    四叉貓PO出小琉球環保蟑螂李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

    剛宣布要投入爭取參選新北市長的台北市副市長李四川，被網紅四叉貓劉宇爆料，親弟李賜福等人勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，已被檢方依恐嚇取財等罪起訴。對此，四叉貓就分享，他發現琉球惡霸是李四川親弟的過程。

    四叉貓在臉書發文表示，起因是2月13日有一個琉球惡霸，勒索576萬元被起訴羈押的新聞，然後當天早上十點左右，某個新聞記者群組裡面就在討論，說該琉球惡霸可能是李四川的親戚或弟弟，但有記者早上去詢問幕僚，被幕僚否認，所以記者們都不確定該惡霸是否真的跟李四川有關係。

    四叉貓指出，當天他人在台中，剛好沒事就到網咖包了3小時，好奇之下肉搜了李四川，再用惡霸的臉書放進去比對，什麼合照、同桌、名片、賀禮等等全部找出來，藉此確定惡霸李賜福就是李四川的親弟，所以才發了那篇爆料文。

    四叉貓分享，臉書的資料很充足，李四川的兄弟姊妹名字隨便翻都有，再把這些名字丟進司法判決書系統，誰有前科誰是地方惡霸一目了然。而昨天李四川回應媒體說這些爆料是選舉鬥爭，讓他氣得直呼，「拜託！果然是沒選舉過的菜比巴耶！這根本只是參選起手式而已」。

