    首頁 > 社會

    紫南宮馬年典藏套幣錢母被仿冒！南投警方破獲倉庫逮2嫌

    2026/02/14 10:11 記者陳鳳麗／南投報導
    仿冒紫南典藏套幣錢母，不只套幣字體歪斜、表面是霧面，嵌入膠條是亮紅色，都與真品不同。（南投縣刑大提供）

    紫南宮馬年典藏套幣錢母一套難求，有人鋌而走險仿冒並販售，南投縣警局刑大查獲戴姓、陳姓男子，及434套仿冒錢母套幣。愛馬仕橘包裝盒和錢母以假亂真，細看則發現粗製濫造，紫南宮主委莊秋安強調，該宮錢母有土地公加持過，只送不賣，請不要上網購買，而仿冒者違法會被法律、神明懲罰。

    有民眾上網購買紫南宮馬年典藏套幣錢母，買到後發現品質不佳，看起來是仿冒品，憤而向南投警方報案。

    南投縣警局刑警大隊經向紫南宮求證，該宮錢母只送不賣，也有商標註冊，且未授權任何單位販售，進一步比對真品與民眾買到的錢母套幣，品質相差甚多，確定是仿冒品，經多日蒐證，鎖定疑似違法販售地點，向台中地院聲請搜索票，昨日多處搜索，查獲434套套幣錢母，並在現場逮獲62歲戴姓、48歲陳姓男子。

    南投縣刑大指出，仿冒紫南宮馬年套幣錢母，一樣有愛馬仕橘色盒子，駿馬馱著聚寶盆，以及鑲嵌金、銀套幣，看起來很像真的，但是仔細比對後至少有6處破綻，例如：真品錢母外圈圖案和字體是亮面，仿冒品是霧面；真品字體工整，仿冒品字體歪斜；真品錢母套幣嵌入膠條暗紅色，仿冒品是亮紅色，避免失財受騙，就是不要上網購買。

    紫南宮主委莊秋安則表示，紫南宮所有錢母發送前都經土地公加持過，才有庇佑之效，而該宮會利用辦活動送給信眾，而買仿冒品花錢又沒有效果。至於仿冒又違法販售的人，會受到法律和神明的懲罰。

    紫南宮馬年典藏套幣錢母，套幣字體工整，表面是亮面，嵌入膠條是暗紅色。（記者陳鳳麗攝）

    仿冒製造的紫南宮馬年典藏套幣錢母。（南投縣刑大提供）

    警方查獲的仿冒紫南宮馬年典藏套幣，包裝盒也以假亂真。（南投縣刑大提供）

    南投縣警局刑警大隊，破獲一大批仿冒紫南宮馬年典藏套幣錢母。（南投縣刑大提供）

