訓斥姪子不能領2萬年終 台南傳產前董事討465萬退休金被打臉

傳產前董事爭465萬想退休，但他曾訓斥姪子不能領2萬年終獎金，因為會計做了19年，年終才1.9萬，二審認為前董事為實質經營者，不是勞工，駁回請求。（記者王捷攝）

家族傳產工廠前董事主張受僱逾40年遭強制退休，訴請公司給付退休金、薪資465萬多，但二審法院發現，他曾以經營者身分訓斥姪子不能領2萬年終，因為會計做了19年，年終才1.9萬，證明叔叔不是受雇員工，駁回上訴。

前董事主張，他自退伍後即受僱於家族企業，退休前月薪8萬元，公司應給付360萬元退休金，並補發短付工資105萬3000元。他強調公司長期為其投保勞健保、提撥勞退金，且依規定打卡，具備勞工身分。

高等法院台南分院發現，該公司由前董事兄弟的父親創立，他擔任董事多年，與兄長各持股二分之一，長期掌管印鑑存摺，對經營事務有單方否決權，地位不是員工。

判決關鍵在於一段前董事與姪子的對話錄音，當時姪子要求年終2萬元獎金，卻遭到前董事訓斥，稱會計做了19年，年終只有1.9萬，所以姪子不能拿2萬。當姪子進一步要求比照叔叔領取8萬元自家年終獎金時，叔叔更表示：「意思是你跟你爸爸、跟我一樣大？」並強調年終依公司營運而定。

法官認為，這些對話顯示叔叔能決定員工薪資與獎金，並自認地位高於姪子，顯見其在人格、經濟及組織上均非從屬關係，而是公司實際經營者。

針對薪資爭議，法院檢視財務報表發現，前董事領取金額隨營運狀況浮動，並非固定月薪8萬元，至於公司雖為其提撥勞退金，也不能反證雙方存在勞動契約，合議庭最終認定兩造屬委任關係，駁回前董事請求。

