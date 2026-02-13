為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美34名跨黨派議員致函韓國瑜、藍白黨主席 籲盡速通過國防特別預算

    2026/02/13 07:58 即時新聞／綜合報導
    包含眾議院及參議院在內，有34名國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和藍白兩黨主席，希望盡速通過國防特別預算，並警告目前台灣的政治僵局可能會削弱對中國的威懾力。（資料照，本報合成）

    包含眾議院及參議院在內，有34名國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和藍白兩黨主席，希望盡速通過國防特別預算，並警告目前台灣的政治僵局可能會削弱對中國的威懾力。（資料照，本報合成）

    藍白立委聯手封殺1.25兆元的「國防特別預算條例」草案，美國兩黨國會議員近日持續發聲批評，據外媒最新消息，包含眾議院及參議院在內，有34名國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和藍白兩黨主席，希望盡速通過國防特別預算，並警告中國持續加強對台的軍事壓力，目前台灣的政治僵局可能會削弱對中國的威懾力。

    國民黨與民眾黨在立法院聯手10度封殺1.25兆元的「國防特別預算條例」草案，此舉不僅引發國內政壇震盪，更引發美國政界的高度關注。包含共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts）、民主黨參議員昆斯（Chris Coons）、共和黨眾議員金映玉（Young Kim）、民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）等34名兩院跨黨派議員，於週四聯名聯名致函「立法院領導人」，並點名立法院長韓國瑜、民進黨團黨鞭柯建銘、國民黨黨主席鄭麗文、民眾黨黨主席黃國昌等人，針對可能只有一部分的國防特別預算能被通過，表達嚴重關切。

    報導指出，目前掌控立法院的在野黨持續抵制全面批准國防特別預算，主張進行修改，在中國持續加強對台軍事行動之際，目前的僵局加劇了華府的擔憂，預算的拖延可能會削弱台灣的戰備能力。國會議員為此呼籲，支持這項多年期的國防特別預算，以應對當前形勢，發出台灣捍衛自身意志的明確信號。

    國會議員在信中也坦承，美國必須解決對台軍售交付延遲的問題，但也強調美方需要台灣一同攜手並進，美台都必須採取更多措施，來遏制中華人民共和國的侵略行為，並重申當前局勢緊迫，中國對台灣不斷加大軍事壓力，採取脅迫行動，構成的威脅從未如此之大。目前立法院針對國防特別預算的爭論，背後也具有巨大的地緣政治意義。

    包含眾議院及參議院在內，有34名國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和藍白兩黨主席，希望盡速通過國防特別預算，並警告目前台灣的政治僵局可能會削弱對中國的威懾力。（圖擷自網路）

    包含眾議院及參議院在內，有34名國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和藍白兩黨主席，希望盡速通過國防特別預算，並警告目前台灣的政治僵局可能會削弱對中國的威懾力。（圖擷自網路）

