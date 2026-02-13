為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    花蓮玉里赤科山暗夜大火 一甲子木造老屋燒精光

    2026/02/13 07:49 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣玉里鎮赤科山一處農場民宅昨晚傳出火警，火勢相當猛烈。（民眾提供）

    花蓮縣玉里鎮赤科山一處農場民宅昨晚傳出火警，山區民眾發現濃煙後報警，因住家全是木造及鐵皮超過60年老建築，加上位於偏遠山區，火勢一發不可收拾，1個小時左右消防車陸續抵達，但屋子已全面燃燒，所幸屋內沒人未釀人員傷亡，但屋主痛哭財產全部付之一炬，詳細起火原因由消防局調查當中。

    赤科山許多農戶住在花蓮玉里偏遠的山區上，距離最近的消防分隊也要快一個小時路程，因山區路途遙遠消防車尚未抵達前，民眾只能先載水用農藥噴槍協助滅火。花蓮縣消防局指出，昨晚7點左右接獲赤科山一處農場民宅傳出火警，立即派遣觀音、三民、玉里、富里、瑞穗等消防分隊前往救援。

    因住家全是木造及鐵皮超過60年老建築，火勢相當猛烈，約在晚間8點半左右控制，晚間10點多撲滅，何姓屋主抵達現場看到房子被燒個精光，當場掩面痛哭喊「甚麼都沒了！」鄰居則是連忙安慰「幸好人平安」。

    居民說，因山區住家相隔遙遠，加上目前不是金針花旺季，住在山區的人比較少，直到遠在1公里外的住家，看到山上有火光才前往查看發現屋子已經燒起來，趕緊幫忙報警並協助滅火。詳細起火原因有待消防局調查。

    花蓮縣玉里鎮赤科山一處農場民宅昨晚傳出火警，火勢相當猛烈。（民眾提供）

    花蓮縣玉里鎮赤科山一處農場民宅昨晚傳出火警，火勢猛烈。（民眾提供）

    花蓮縣玉里鎮赤科山一處農場民宅昨晚傳出火警，屋子燒個精光。（民眾提供）

    花蓮縣玉里鎮赤科山一處農場民宅昨晚傳出火警，屋子燒個精光。（民眾提供）

