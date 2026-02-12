陸軍士官長助留營、假單「1拆8」被記過 處分失衡法院判撤銷

陸軍第六軍團33化學兵群（見圖）前士官督導長林弘文，替1名無意續簽的下士拆分事假單，遭認定屬「言行不檢」，記過1次。台北高等行政法院認為，軍方適用法條錯誤，判決撤銷原處分及訴願決定，全案可再上訴。示意圖。（資料照）

陸軍第六軍團三三化學兵群前士官督導長林弘文，因協助長官提升部隊留營率，替1名無意續簽的下士拆分製作8張、每張7日的事假單，共計56日，遭認定屬「言行不檢」，記過1次。林男提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，軍方適用法條錯誤，且對屬官懲處明顯重於指揮官，違反比例原則，判決撤銷原處分及訴願決定，全案可再上訴。

判決指出，時任指揮官張瑞軒為提升2024年2月官兵續簽留營比率，責派林弘文協助勸留屆退的吳姓下士。因張員准假權限僅7日，為核准吳員56日事假，因此將假單拆分為8張辦理。事後，軍方依「陸海空軍懲罰法」第15條第14款及「國軍軍風紀維護實施規定」，認定林男屬言行不檢，予以記過1次。

林男主張，他僅依指揮官指示辦理吳禾凱續簽留營及不適服現役事宜，期間准假權限在長官，不過是服從命令；不實假單由人事士製作，上呈流程非其職責，且事前已向副指揮官反映。

林男控訴，軍方未充分調查、未給陳述機會，也未明確指控其違失，處分未依規定綜合審酌，屬裁量濫用；此外，指揮官逾權僅受申誡、人事士未受懲處，他卻遭記過，懲處失衡，違反比例與平等原則。

北高行審理認為，林男的行為與其受命協助辦理留營業務密切相關，若有違失，應屬怠忽職責或辦理業務不遵法令程序，而非品德類的言行不檢，軍方以第14款「國防部頒定之法令違失」論處，屬法律涵攝明顯錯誤。

北高行亦指，指揮官張瑞軒明知逾越准假權限仍核准假單，僅受「申誡1次」處分；反觀林男卻遭記過，且屬品德類懲處，對志願留營甄選與考績均具不利影響，懲處輕重顯失均衡。尤其本案起因於軍團對留營率的績效要求，屬上級命令所致，責任不應全由屬官承擔。

北高行表示，行政機關雖在軍紀考核上有一定判斷餘地，但若適用法條錯誤，或違反比例原則、平等原則，仍屬違法。本案軍方未妥適審酌違失程度與責任歸屬，原處分難以維持，因此判決撤銷原處分及訴願決定。

