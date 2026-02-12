im.B翻版！「好樂貸平台」吸金14.5億 首腦楊智淵等5人起訴

「好樂貸平台」吸金14.5億元。（取自好樂貸平台臉書）

公信公司、鼎佑暘公司實際負責人楊智淵等人，架設「好樂貸平台」，對外宣稱為P2P網路借貸平台，推出保證還本且年投資報酬率高達14%至16%方案，4年多來吸金14.5億元；新北地檢署今依違反銀行法等罪嫌起訴楊男、股東及業務等5人及上述兩家公司，請法院對楊男從重量刑，並聲請沒收犯罪所得。

本案是由檢肅黑金專組林佳慧檢察官，去年11月指揮調查局北機站偵破此案，除將楊智淵、股東林郁全、業務主管林冠緯3人聲押禁見獲准，並已扣押凍結相關被告名下帳戶款項755萬餘元、不動產14處（市值約9548萬餘元）等物。

檢調查出，楊男等人以公信公司名義，自2019年至2024年間，架設好樂貸平台，宣稱為P2P網路借貸平台並刊登去識別化公司的債權方案，先後提供「此案件為100%風險保護，若產生違約平台將全額購回債權」、「此案件為『90%風險保護』，若產生違約，將由鼎佑暘公司按本金的90%購回此筆債權」等保證還本投資方案。

檢方調查，楊男等人對外宣稱借款人有提供足額擔保，平台將自投資金額中提撥固定比例做為專款專用風險準備金，並於借款人違約時啟動風險準備金為投資人本金進行賠付，對外招攬投資，共吸金14億5828萬餘元。

2023年5月間im.B事件爆發後，引發投資人恐慌，為持續吸收資金，楊男等人陸續上架假債權，並公告不實的風險準備金金額，另提供少數有動產或不動產設定的真實債權，供不知情律師查核，再由律師出具查核意見書，使投資人誤信好樂貸平台上架的債權皆為真實。

楊等人另為因應金管會要求，P2P業者原則上僅處理借貸款項收付的資訊流，不經手金流移轉，又公告佯稱公信將與鼎佑暘建立合作關係，由鼎佑暘公司轉讓借款人債權與投資人，好樂貸平台不再經手金流，投資人的錢將更直接到借款人手上，使投資人誤信鼎佑暘為獨立的第三方金流公司而陸續投資。

檢方依違反「銀行法」非銀行不得經營，收受存款罪達1億元以上罪嫌、刑法加重詐欺取財等罪嫌起訴楊男、林郁全、股東吳慶隆、林冠緯及業務姚智叡共5人；並審酌楊男位居主導謀劃核心地位，犯罪所得超過14億元，資金流向，除已發放本金、利息及業績獎金外，剩餘款項流向何處及剩餘多少，僅能泛稱用以購買不動產，加上遭查扣財產金額遠低於其不法所得，致使多數被害人所受損失無法獲得賠償，求處較重刑度。

